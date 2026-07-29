El clima cambia este jueves: Conagua anticipa lluvias, calor y posibles tormentas en CDMX y Edomex

Antes de salir, consulta el clima del jueves 30 de julio: Conagua prevé lluvias en CDMX y Edomex. IA

Si tienes planeado salir este jueves 30 de julio de 2026, conviene revisar el pronóstico antes de hacerlo. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé una jornada con ambiente templado a cálido durante el día, además de lluvias, chubascos y posibles tormentas eléctricas por la tarde y noche en la Ciudad de México y el Estado de México, condiciones típicas de la temporada de lluvias.

El ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y el golfo de México, combinado con canales de baja presión sobre el centro del país, favorecerá el desarrollo de nubosidad, descargas eléctricas y, de manera aislada, caída de granizo. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico debido a que las condiciones pueden cambiar durante el transcurso del día.

¿Cómo estará el clima este jueves en CDMX y Edomex?

Para la mañana se espera un ambiente fresco, con bancos de niebla en algunas zonas altas del Valle de México. Conforme avance el día, las temperaturas aumentarán hasta alcanzar un ambiente cálido, aunque la presencia de nubosidad incrementará durante la tarde.

El SMN pronostica intervalos de chubascos y lluvias puntualmente fuertes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento. Estas precipitaciones podrían generar encharcamientos, reducción de la visibilidad e inundaciones en puntos con problemas de drenaje.

Si vas a conducir o utilizar transporte público, lo recomendable es salir con tiempo, llevar paraguas o impermeable y considerar posibles afectaciones en la movilidad durante las horas de mayor precipitación.

¿Qué recomienda Conagua ante el pronóstico?

Conagua recomienda mantenerse informado mediante los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Llevar paraguas o impermeable.

Evitar cruzar calles con corrientes de agua.

No resguardarse debajo de árboles durante una tormenta eléctrica.

Conducir con precaución debido al pavimento mojado y la reducción de visibilidad.

Mantener limpias coladeras y desagües cercanos para facilitar el flujo del agua.

Estas medidas ayudan a reducir riesgos durante la temporada de lluvias, que en 2026 se mantiene activa en buena parte del país.

¿Seguirán las lluvias durante los próximos días?

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, las condiciones de inestabilidad atmosférica continuarán favoreciendo lluvias vespertinas en el centro del país durante los próximos días. Esto significa que tanto la Ciudad de México como el Estado de México podrían registrar nuevas precipitaciones, acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento.

Aunque también se esperan periodos de sol y temperaturas cálidas durante el día, las autoridades insisten en consultar diariamente los reportes meteorológicos oficiales antes de salir, ya que la intensidad y el horario de las lluvias pueden variar de una jornada a otra. Mantenerse informado permitirá planificar mejor los traslados y reducir las afectaciones por el clima.