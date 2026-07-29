Legislador de MC pide renuncia de Salomon Jara tras homicidios en Oaxaca

Desaparición de poderes en Oaxaca fue el llamado al Congreso que hizo el senador Gibrán Ramírez Reyes, de Movimiento Ciudadano, quien este miércoles exigió la renuncia del gobernador en la entidad, Salomón Jara, ante diversos asesinatos de activistas y opositores.

Durante la Agenda Política de la Permanente, el legislador señaló que el mandatario estatal tiene a sus familiares en negocios importantes o en la nómina, por lo que pidió detener este “mal gobierno”.

“No puede tolerarse este tipo de mal gobierno, yo creo que nadie es ingenuo como para pensar que es casualidad que se asesine a los adversarios del grupo del gobierno… pasó con Sandra Domínguez… pasó ahora con Alejandro Leyva por eso Salomón Jara debe renunciar y por eso nosotros debemos exhortar al Senado de la República a que declare la desaparición de poderes porque no funcionan los poderes constitucionales en el estado de Oaxaca”.

Mientras #Oaxaca exige respuestas por el asesinato de #AlejandroLeyva, en el Congreso se decidió que la oposición no pudiera fijar un posicionamiento. Las diferencias se debaten,

no se silencian. Seguiremos exigiendo verdad y justicia #libertaddeexpresion pic.twitter.com/7WZKc16bx3 — Ale Morlan (@alemorlanmx) July 28, 2026

¿Qué acusaciones hizo el legislador?

Además enfatizó que el mandatario estatal ha permitido el despojo de distintos espacios que dijo, pone en venta al sector privado.

“Señor Gobernador ya sabemos que están en venta y en algunos se están proyectando el desarrollo de hoteles eso lo sabía Leyva y por eso lo mataron, este sistema de extorsión que les mostramos la semana pasada cuando se invitó a pobladores desplazados de San Pedro el Alto ha incrementado su potencia con este gobierno, con el gobierno que encabeza Morena y que encabeza Jara, y esto ha incrementado a su vez la violencia, no lo podemos normalizar”.

Legislar es dar voz y representación a las exigencias de todas y todos.



Cuando un poder busca silenciar la realidad, no exhibe fortaleza, evidencia miedo. pic.twitter.com/CuzHunR2bi — Oaxaca (@MovCiudadanoOax) July 29, 2026

¿Qué señaló sobre la situación política en el estado?

Acusó a Morena y los partidos afines de haberse acostumbrado a la violencia y violaciones de derechos humanos; sin embargo, enfatizó que las irregularidades tienen nombre y apellido.

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