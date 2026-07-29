Libertad de expresión divide al Senado durante la discusión de los lineamientos para las audiencias

Este miércoles en la Comisión Permanente del Senado de la República se dio un encontronazo entre las bancadas de oposición y legisladores afines no se hicieron esperar en torno a la conformación de lineamientos de derechos de audiencias como parte de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que este martes propuso poner en consulta el Gobierno Federal.

La polarización legislativa se dio en la agenda política donde el bloque oficialista y sus aliados rechazaron tajantemente las acusaciones de autoritarismo. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, pidió esperar a que se tenga un documento conformado por los interesados y es que enfatizó que lo que presentó el gobierno no es la biblia lo que se está consultado y es necesario ser prudentes.

“Se sometió a consulta pública. No es la Biblia lo que se está consultando, es una propuesta que van a ser 20 días que están invitados todos los que se dedican a los medios de comunicación. Hay que esperar que termine esta consulta y tener ya un documento que incluso todavía puede ser debatido y yo creo que durante la consulta se podrá ir enriqueciendo… No hay que dar tanto brinco estando el suelo tan parejo, todavía ni empezado está, iniciando y ya empezaron a negarlo. Lo vamos a platicar la propuesta que están haciendo y este y la atenderemos con mucho gusto”. —

🔴 Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del 29 de julio de 2026. https://t.co/euanKMgswO — Senado de México (@senadomexicano) July 29, 2026

¿Qué argumentos expusieron oficialismo y oposición?

Durante la sesión, el morenista Mario Carrillo dio un “caras vemos traidores a la patria no sabemos” y es que enfatizó que los partidos de oposición permitieron la aprobación de la reforma energética a fin de apoyar el huachicol fiscal que dijo, realizó el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo.

“Alejandro Moreno, dirigente del PRI y también senador, donde él afirmaba que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino hay que matarlos de hambre. Ahora resulta que es el que es el grupo parlamentario que viene a defender a los medios de comunicación… ¿Para qué querían traicionar el pueblo? Ya salió el peine. Lo querían a cambio de permisos de importación, lo querían para dedicarse al huachicol fiscal. Ernesto N está, como dicen en mi pueblo, metido hasta el cogote”.

María del Carmen Bernal Martínez (PT) pidió no permitir que las campañas de miedo y de prestigio sigan minando la vida política y social del país.

“Quiero decirle a esos partidos rancios que ya casi están por desaparecer en el 2027 que león cree que todos y todas, que león cree que todos son de su condición, perdón. Y es que ya olvidaron aquellos momentos en los 70s, en los 80s, en los 90s y hasta hace muy poco, en donde los periodistas no podían sacar una noticia o una nota de opinión porque inmediatamente desaparecían. Es más, ¿qué va a decir de los periodistas en donde incluso ni siquiera las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos podían emitir una opinión crítica?” —

Al pedir a los medios de comunicación no quitar el dedo de la llaga y pedir información, el panista Marcelo de Jesús Torres reviró a Morena y le recordó el caso Marina del Pilar.

“De que fue engañada por falsos gestores. No, hombre. Lo que escuchó todo México es a una mandataria estatal atrapada, operando en lo oscuro y contratando abogados de alto perfil en Miami, Florida, en Estados Unidos, para intentar limpiar expedientes y revertir la cancelación de su visa estadounidense. Esa es la dignidad de un gobierno subnacional, gobernar por teléfono pidiendo favores en el extranjero mientras Baja California se desangra”.

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¿Qué advirtió la oposición sobre la propuesta?

El bloque opositor alzó la voz para calificar las recientes propuestas e iniciativas como un atentado directo a la libertad de expresión e información. Manuel Añorve, del Partido Revolucionario Institucional, calificó las medidas como una “ley censura a la mexicana”, asemejándola a modelos autoritarios.

“Es un ataque porque quieren poner de rodillas a los medios de comunicación que son críticos con el gobierno. Y también hay una causa. Los escándalos se dan diario en este gobierno de Morena. Un día es Segalmex con Ignacio Valle, otro día, por supuesto, es el huachicol fiscal, es la barredora, son las imputaciones a los gobernadores de Tamaulipas, Sonora, de Baja California, otro día, por supuesto, es el tema de Birmex, es el descarrilamiento del tren interoceánico con 14 fallecimientos desgraciadamente y más de 100 heridos”.

La bancada del PRI advirtió que habrá defensa a través de una reforma para proteger la infraestructura estratégica de telecomunicaciones ante posibles abusos de autoridad y sanciones arbitrarias por parte de funcionarios locales o estatales, es el diputado Rubén Moreira.

“Las dictaduras no quieren que se hable mal de ellas. Hay requisitos para que haya una democracia. ¿Elecciones? Pues sí, pero si la gente no está informada no puede decidir bien. ¿Educación pública? Morena la está acabando la educación pública. ¿Estado laico? Que nadie influya desde una posición religiosa. ¿Y cuál es la cuarta? Libertad de prensa, libertad de expresión y derecho a información. Si a usted le coartan su libertad que tiene de prensa, a mí también me afectan. Porque entonces yo no puedo tener la opción de informarme. ¿Qué es lo que está haciendo Morena y es lo peligroso? Quitar las opciones”. —

Néstor Camarillo Medina, de Movimiento Ciudadano, advirtió que el régimen pretende utilizar multas y el retiro de concesiones para someter a las voces críticas e incómodas.

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