Del Super Bowl con Bad Bunny al Olimpo de la música clásica: el sorpresivo cartel de la Sinfónica de Minería para 2026: ¿Por qué no tocará en la Nezahualcóyotl este verano?

En entrevista exclusiva para W Radio, Luis Antonio Ascencio Almada, presidente de la Academia de Música del Palacio de Minería, reveló los detalles detrás de esta programación de nivel mundial que busca derribar el mito de que la música clásica es “cara o aburrida”.

De Bad Bunny al virtuosismo de Beethoven: Un programa para todos

Uno de los grandes atractivos de esta temporada es la diversidad de sus directores e intérpretes. La curaduría, liderada por el maestro Carlos Miguel Prieto y un consejo artístico de excelencia, ha logrado reunir talentos que van desde los escenarios más solemnes de Europa hasta el espectáculo del Halftime Show del Super Bowl.

Mx - Orquesta Sinfónica de Minería (OSM). / Tonywestphoto Ampliar

Entre los momentos más destacados que el público podrá disfrutar se encuentran:

Directores de alcance global: La participación de Giancarlo Guerrero, director de orquesta que no solo lidera festivales internacionales como el de Chicago, sino que dirigió a la orquesta que se presentó en el Super Bowl junto al reguetonero Bad Bunny.

La participación de Giancarlo Guerrero, director de orquesta que no solo lidera festivales internacionales como el de Chicago, sino que dirigió a la orquesta que se presentó en el Super Bowl junto al reguetonero Bad Bunny. Jóvenes promesas y prodigios: La llegada de Ángel Stanislav Wang, un joven pianista fenómeno de padre ruso y madre china, segundo lugar en uno de los certámenes de piano más exigentes del mundo, quien interpretará el imponente Concierto no. 3 de Rajmáninov.

La llegada de Ángel Stanislav Wang, un joven pianista fenómeno de padre ruso y madre china, segundo lugar en uno de los certámenes de piano más exigentes del mundo, quien interpretará el imponente de Rajmáninov. Solistas cotizados del mundo: Figuras consagradas como el violinista Agustín Hadelich (quien tocará a Beethoven) y la pianista estadounidense Anne-Marie McDermott.

Figuras consagradas como el violinista Agustín Hadelich (quien tocará a Beethoven) y la pianista estadounidense Anne-Marie McDermott. Apoyo al talento nacional y de la orquesta: La oportunidad como solistas para integrantes de casa como la concertino Shari Mason y el impulso a jóvenes directores como Raúl Aquiles Delgado.

La Sala Ollin Yoliztli: Una experiencia íntima e inolvidable

Debido a que las obras de remodelación en la Sala Nezahualcóyotl se extenderán hasta finales de septiembre, la temporada estival de la OSM se trasladó a la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli. Este escenario, de dimensiones más reducidas, obligó a adaptar el repertorio y el tamaño de las orquestas, pero a cambio ofrece una proximidad única entre los músicos y los asistentes.

“Necesitábamos hacer algo que fuera memorable para el público y no por el cambio de sala... que la experiencia fuera memorable, una experiencia un poquito diferente, siempre con una riqueza artística importante”, enfatizó Luis Antonio Ascencio para los micrófonos de W Radio — Luis Antonio Ascencio

El programa no escatima en ambición: desde la Cuarta Sinfonía de Mahler hasta un cierre de gala monumental con la Missa Solemnis de Beethoven, que contará con la participación de solistas, tenores, sopranos y el coro bajo la dirección de Samuel Pascoe.

Mx - Orquesta Sinfónica de Minería (OSM). / Yellow Dog Productions Ampliar

Música de nivel internacional a precios accesibles

A diferencia de lo que ocurre en salas de Nueva York o Berlín —donde un boleto promedio para ver a estos mismos artistas ronda entre los 300 y 400 dólares—, la Sinfónica de Minería reafirma su compromiso social ofreciendo entradas con costos que llegan hasta los $1000.00

Los conciertos de la Temporada de Verano 2026 se llevarán a cabo a lo largo de los meses de julio y agosto en el Centro Cultural Ollin Yoliztli. Los boletos ya se encuentran disponibles en taquillas y plataformas digitales, consolidando a Minería como una de las ofertas culturales y de entretenimiento familiar más importantes de la Ciudad de México.