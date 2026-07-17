Ventas de la ANTAD caen 1.6% por efecto del Mundial 2026; pantallas y botanas repuntan

En entrevista con Jeanette Leyva Reus, el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Diego Cosío, informó que los resultados fueron negativos en las ventas de la ANTAD durante el mes de junio, mes del Mundial de Futbol 2026; en tiendas totales apenas creció .6 por ciento y decayó 1.6 por ciento, una caída inusual que no se esperaba.

El presidente de la ANTAD comentó que creen que el efecto del Mundial se genero por haber sido en México, Canadá y Estados Unidos y porque se transmitieron todos los partidos la gente no visitó las tiendas y se enfocó en ver los juegos.

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¡Inusual caída en el consumo! 📉 Las ventas en tiendas iguales decayeron un 1.6% en junio. ¿La razón? El efecto del Mundial: "Creemos que la gente dejó de visitar las tiendas y se enfocó en ver el Mundial, literalmente", Diego Cosío, presidente de la @ANTADMx.#NegociosW con… pic.twitter.com/GEznQwS74p — W Radio México (@WRADIOMexico) July 17, 2026

¿Por qué cayeron las ventas de la ANTAD durante el Mundial 2026?

“Nosotros estamos inquietos revisando datos, creemos que julio, pero sobre todo agosto que arranca el gasto de <b>regreso a clases</b>, la ropa, los artículos escolares, quisiéramos ver cómo se comporta de regreso a clases o alguna razón rápida para que repuntaran los resultados bajos de consumo de este año”. — Diego Cosío, presidente de la ANTAD

¿Cómo cambió el Mundial el consumo de los mexicanos?: "Las y los mexicanos estuvimos comprando pantallas para ver el fútbol", Diego Cosío, presidente de la @ANTADMx.



📺 Pantallas: +14%

🥤 Bebidas no alcohólicas: +8%

🍿 Botanas y abarrotes: +6%#NegociosW con @JLeyvaReus… pic.twitter.com/5uFZ1cFDZU — W Radio México (@WRADIOMexico) July 17, 2026

¿Qué productos aumentaron sus ventas durante el Mundial?

Categorías que crecieron correlacionadas al consumo durante el Mundial a nivel nacional:

Bebidas no alcohólicas como refrescos 8 por ciento.

8 por ciento. Abarrotes, en su mayoría botanas , 6 por ciento.

, 6 por ciento. Electrónica y video 14 por ciento.

“Electrónica y video que desde abril nos había sorprendido creció 14% la venta de <b>pantallas</b>; las mexicanas y mexicanos estuvimos comprando pantallas para ver el futbol”. — Diego Cosío, presidente de la ANTAD

¿Se reactivará la economía con el regreso a clases? 🎒 La #ANTAD se muestra preocupada ante el bajo consumo en México.



💬 “No hemos visto hasta ahorita alguna razón válida para que repuntaran los resultados bajos de consumo de este año”, Diego Cosío, presidente de la @ANTADMx.… pic.twitter.com/x1QvcZEyag — W Radio México (@WRADIOMexico) July 17, 2026

Cosío recordó que en el mes de abril muchas de las grandes cadenas adelantaron sus ventas nocturnas, principalmente por las pantallas, lo que generó que creciera 25 por ciento y fue bueno porque se hizo la promoción por el Mundial.

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