Slavko Vinčić: por qué fue detenido en 2020 el árbitro de la final del Mundial 2026

Slavko Vincic fue el árbitro encargado en el partido de México vs Ecuador. / Hector Vivas - FIFA

La designación de Slavko Vinčić como árbitro de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España reactivó un episodio policial ocurrido seis años atrás en Bosnia y Herzegovina. El silbante esloveno estuvo entre las personas retenidas durante un operativo contra una presunta red vinculada con prostitución, drogas y posesión ilegal de armas.

Pese a las versiones que lo presentan como acusado de narcotráfico, las autoridades no establecieron una relación entre Vinčić y los delitos bajo investigación. El árbitro rindió su declaración y recuperó la libertad sin cargos ni proceso judicial.

¿Quién es Slavko Vinčić?

Slavko Vinčić es árbitro internacional desde 2010 y cuenta con experiencia en torneos de FIFA y UEFA. Entre sus principales designaciones figura la final de la Champions League de 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

También participó en el Mundial de Qatar 2022 y tuvo presencia en varios encuentros de la Copa del Mundo de 2026. Durante el actual torneo dirigió los partidos Brasil contra Marruecos, Jordania frente a Argelia y México ante Ecuador.

Foto oficial entre el cuerpo arbitral los capitanes de ambas selecciones. / Ryan Pierse - FIFA Ampliar

¿Por qué detuvieron a Slavko Vinčić en 2020?

El episodio ocurrió en mayo de 2020 en un inmueble situado en Bijeljina, ciudad de Bosnia y Herzegovina. La policía irrumpió en el lugar como parte de una investigación contra una supuesta organización delictiva.

El operativo dejó bajo custodia temporal a 26 hombres y nueve mujeres. En el sitio, los agentes localizaron paquetes de cocaína, pistolas, chalecos antibalas y más de 10 mil euros en distintas divisas. Vinčić figuró entre los asistentes que tuvieron que declarar ante las autoridades.

El colegiado esloveno ha dirigido varios partidos durante este Mundial / MB Media Ampliar

El árbitro negó nexos con la red investigada

Vinčić explicó que se encontraba en Bosnia por asuntos relacionados con su empresa y que aceptó una invitación para asistir a una comida. Según su versión, desconocía la identidad de otros invitados y las actividades que motivaron el operativo policial.

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El esloveno reconoció que acudir al lugar representó un error, pero rechazó cualquier vínculo con la organización bajo investigación. Tras el interrogatorio, las autoridades permitieron su salida y no presentaron imputaciones en su contra.

Slavko Vincic en el partido entre Jordania y Argelia / Richard Heathcote - FIFA Ampliar

La investigación no derivó en cargos contra Vinčić

La presencia del árbitro durante la redada generó titulares y publicaciones que lo asociaron con delitos de narcotráfico, prostitución y tráfico de armas. Sin embargo, los datos disponibles no prueban que formara parte de la estructura criminal.

La Federación Eslovena de Futbol y organismos deportivos respaldaron su explicación. Vinčić no recibió una condena ni enfrentó un juicio por los objetos hallados dentro del inmueble. El caso perdió presencia pública, pero volvió a circular tras el anuncio de FIFA para la final mundialista.

También dirigió la semifinal de Champions League entre el Bayrern Múnich y el Real Madrid. / EyesWideOpen Ampliar

FIFA lo eligió para Argentina contra España

La FIFA nombró a Vinčić como árbitro central de la final entre Argentina y España, prevista para el 19 de julio en el estadio MetLife, ubicado en la zona de Nueva York y Nueva Jersey.

Los asistentes Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič acompañarán al árbitro esloveno. Adham Makhadmeh ocupará el puesto de cuarto oficial y Mohammad Alkalaf tendrá la función de árbitro de reserva.

La elección para el partido por el título representa una de las designaciones más importantes de su carrera. También colocó otra vez bajo atención pública el operativo de 2020, pese a que aquella investigación no produjo cargos contra él.