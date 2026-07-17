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Se registran sismos en Chiapas; se percibe en CDMX

El sismo de magnitud 6.8 tuvo epicentro frente a las costas de Huixtla y fue perceptible en la Ciudad de México; autoridades realizan revisiones.

Se registran sismos en Chiapas; se percibe en CDMX

Desde 2022 inicié mi camino por la radio. Mis letras comenzaron a verse reflejadas en las notas periodísticas de W Radio. Como redactora colaboro en distintos espacios y mi voz puede escucharse al aire en servicios informativos. Mi gusto por la cultura me llevo a formar parte del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.Rubi Santiago Ugarte

La mañana de este viernes a las 08:48:41 horas se registró un sismo Chiapas de magnitud 6.8 frente a las costas de Chiapas.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de hoy?

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el epicentro se localizó 95 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas, con una profundidad de 10 kilómetros.

¿Se sintió el sismo en la Ciudad de México?

En la Ciudad de México habitantes reportaron haber sentido el movimiento. El SSN confirmó que el sismo fue perceptible en la capital del país.

Autoridades iniciaron los protocolos de revisión para descartar afectaciones.

Información en desarrollo…

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