Se registran sismos en Chiapas; se percibe en CDMX

La mañana de este viernes a las 08:48:41 horas se registró un sismo Chiapas de magnitud 6.8 frente a las costas de Chiapas.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de hoy?

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el epicentro se localizó 95 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas, con una profundidad de 10 kilómetros.

Preliminar: SISMO Magnitud 6.8 Loc 95 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS 17/07/26 08:48:41 Lat 14.59 Lon -93.15 Pf 10 km pic.twitter.com/xqOGvlD9AQ — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 17, 2026

¿Se sintió el sismo en la Ciudad de México?

En la Ciudad de México habitantes reportaron haber sentido el movimiento. El SSN confirmó que el sismo fue perceptible en la capital del país.

Autoridades iniciaron los protocolos de revisión para descartar afectaciones.

Información en desarrollo…

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