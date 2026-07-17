Se registran sismos en Chiapas; se percibe en CDMX
El sismo de magnitud 6.8 tuvo epicentro frente a las costas de Huixtla y fue perceptible en la Ciudad de México; autoridades realizan revisiones.
La mañana de este viernes a las 08:48:41 horas se registró un sismo Chiapas de magnitud 6.8 frente a las costas de Chiapas.
¿Dónde fue el epicentro del sismo de hoy?
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el epicentro se localizó 95 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas, con una profundidad de 10 kilómetros.
¿Se sintió el sismo en la Ciudad de México?
En la Ciudad de México habitantes reportaron haber sentido el movimiento. El SSN confirmó que el sismo fue perceptible en la capital del país.
Autoridades iniciaron los protocolos de revisión para descartar afectaciones.
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