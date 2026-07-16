PAN exige debido proceso para Ernesto Ruffo y acusa a la 4T de usar el caso como distractor

El Partido Acción Nacional, PAN, afirmó que, ante la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, corresponde a las autoridades conducir el proceso con estricto apego a la ley, respetando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia.

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¿Qué dijo el PAN sobre la detención de Ernesto Ruffo?

En un comunicado, el instituto político expresó su confianza en que Ruffo Appel aclarará los señalamientos en su contra conforme avancen las investigaciones y reiteró que ninguna persona debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías que la Constitución reconoce para cualquier ciudadano.

Acción Nacional sostuvo que la justicia debe aplicarse con el mismo criterio para todas las personas y señaló que, mientras en el caso del exmandatario bajacaliforniano las autoridades actuaron de manera inmediata, existen otros casos con señalamientos públicos, como los de los gobernadores Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar Ávila, en los que, afirmó, no se ha actuado de la misma forma.

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¿Por qué el PAN pidió transparencia en las investigaciones?

Asimismo, el PAN consideró que la detención de Ruffo Appel ocurre en un contexto de creciente atención pública sobre el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien, señaló, continúa sin ofrecer respuestas suficientes a los señalamientos en su contra.

El partido sostuvo que esta coincidencia hace indispensable que las autoridades actúen con absoluta transparencia y demuestren que la procuración de justicia no responde a intereses políticos ni a tratamientos diferenciados.

El PAN reiteró su compromiso con el Estado de derecho, la legalidad y la igualdad ante la ley, al sostener que la confianza en las instituciones sólo puede fortalecerse cuando la justicia se aplica con independencia, imparcialidad y pleno respeto a los derechos de todas las personas.

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