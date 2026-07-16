Kenia López Rabadán pide licencia para Marina del Pilar; Ricardo Monreal llama a frenar confrontación

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán se pronunció porque la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila, pida licencia a su cargo y sea sometida a una investigación sobre sus posibles vínculos con el crimen organizado y sus acuerdos ilegales con agentes extranjeros.

En conferencia de prensa, la legisladora del PAN consideró que los nuevos audios de la mandataria estatal merecen que la FGR indague a fondo este tema por el bien de los bajacalifornianos y del país en general.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados Ampliar

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Sin filias ni fobias, Marina del Pilar debería solicitar licencia a su cargo como gobernadora para ser investigada y se conozca la verdad sobre este asunto que se agudiza con los dimes y diretes entre ella y el exgobernador Jaime Bonilla.

“Después de las declaraciones, de las imputaciones directas, de los señalamientos del exgobernador Bonilla, es obligado exigir que haya una investigación de manera imparcial, que aclare si hay o no una relación con el crimen organizado. Y por ética sí, podría solicitar licencia”. — Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

🔴La presidenta de la Cámara de Diputados, @kenialopezr, afirmó que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, debería solicitar licencia para que se investiguen los señalamientos en su contra tras la difusión de nuevos audios donde estaría colaborando con Estados… pic.twitter.com/rTmfyvpnGL — W Radio México (@WRADIOMexico) July 16, 2026

¿Qué respondió Ricardo Monreal sobre el conflicto?

Por su parte, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, hizo un llamado a la prudencia y la serenidad tanto a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, como al exgobernador de dicha entidad, el petista Jaime Bonilla, para limar asperezas y eliminar sus diferendos.

Dijo que conoce a ambos políticos; por un lado, ella ha sido víctima de una campaña brutal de desprestigio y él es un político maduro y sensato, por lo que los exhortó a no poner en riesgo al movimiento de la 4T en Baja California, que el año que entra renovará la gubernatura y el Congreso local.

“Yo hago un llamado a serenarnos, actuar con prudencia, a no socavar la confianza del pueblo de México y a nuestro movimiento. Porque esto no ayuda que nos preparemos para un proceso complejo y difícil, y más en Baja California donde tenemos proceso de renovación de gobernadora. Los llamo a la calma a que no sigamos afectando más al movimiento”. — Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados

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¿Hay ruptura entre Morena y el PT en Baja California?

Ricardo Monreal descartó que haya “fuego amigo” en este pleito entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla; más bien, señaló que se trata de un asunto personal que no altera la alianza entre Morena y el PT en Baja California de cara a los comicios de 2027.

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