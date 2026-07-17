Se registran sismos en Chiapas; se perciben ligeramente en CDMX

Una serie de sismos en diversos puntos del estado de Chiapas se registraron la mañana de este viernes.

A las 08:48:41 se registró el primer sismo de magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla, Chiapas, con una profundidad de 10 kilómetros.

SISMO Magnitud 7.4 Loc. 135 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/07/26 08:48:38 Lat 14.162 Lon -93.287 Pf 10.0 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 17, 2026

De acuerdo con el reporte preliminar a las 08:48:41 horas se registró otro sismo de magnitud 6.8 que se localizó 95 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas, con una profundidad de 10 kilómetros.

Preliminar: SISMO Magnitud 6.8 Loc 95 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS 17/07/26 08:48:41 Lat 14.59 Lon -93.15 Pf 10 km pic.twitter.com/xqOGvlD9AQ — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 17, 2026

A las 09:15:04 al suroeste de Huixtla, Chiapas se registro otro sismo de magnitud 5.2 con una profundidad de 10 kilómetros.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.2 Loc 101 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS 17/07/26 09:15:04 Lat 14.49 Lon -93.13 Pf 10 km pic.twitter.com/ptrzxicrut — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 17, 2026

Otro sismo de magnitud 6.5 se registró a las 09:20:10 a 126 kilómetros al suroeste Ciudad Hidalgo, Chiapas con una profundidad de 10 kilómetros; a las 09:20:13 al norte de Mapastepec, Chiapas otro movimiento telúrico de magnitud 6.1 con una profundidad de 135 kilómetros se percibió.

SISMO Magnitud 6.5 Loc. 126 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/07/26 09:20:10 Lat 14.139 Lon -93.184 Pf 10.0 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 17, 2026

Preliminar: SISMO Magnitud 6.1 Loc 37 km al NORTE de MAPASTEPEC, CHIS 17/07/26 09:20:13 Lat 15.77 Lon -92.82 Pf 135 km pic.twitter.com/Uh3GHwOk5w — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 17, 2026

¿Se sintió el sismo en la Ciudad de México?

En la Ciudad de México habitantes reportaron haber sentido el movimiento. El SSN confirmó que el sismo fue perceptible en la capital del país.

Autoridades iniciaron los protocolos de revisión para descartar afectaciones.

Tras el movimiento telúrico, se activó la Alerta de Tsunami para las costas del sur de México y Guatemala, de acuerdo con el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Undios y el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina.

El foco rojo es el litoral de Chiapas y Oaxaca, donde se esperan variaciones del nivel del mar hasta 105 centímetreos sobre la marea.

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