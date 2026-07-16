CNTE reporta avances con AEFCM, pero mantiene movilizaciones por acuerdos pendientes

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguró que la reunión sostenida este miércoles con autoridades de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) dejó avances parciales, aunque advirtió que mantendrá la movilización hasta que se cumplan en su totalidad los acuerdos firmados el pasado 19 de junio.

TE PUEDE INTERESAR: Clara Brugada pide concluir Tanques Tormenta el 14 de agosto para prevenir inundaciones

Al concluir el encuentro, el dirigente de la Sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México, Pedro Hernández, informó que la comisión de las secciones 9, 10, 11 y 60 fue recibida por funcionarios de la Coordinación General de Recursos Humanos, pero reprochó que nuevamente no asistieran los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP), del ISSSTE y de la AEFCM, como se había comprometido en la mesa tripartita.

“Primero manifestamos que nuevamente no se cumple el acuerdo de que esta reunión tendría que ser con el secretario de Educación, el director general del ISSSTE y también el titular de la Autoridad Educativa Federal. Acordamos permanecer en la mesa, manifestar esta posición y exigir que los titulares de estas dependencias estén presentes para resolver los temas que incluso ya están calendarizados y que no han procedido. Como primer punto se acordó que el próximo 23 de julio tendremos una nueva reunión donde sí estará el director general de Administración, Juan Carlos Cumings, la titular de esta coordinación y la estructura que tiene que resolver varios de los temas; sólo falta que nos ratifiquen la hora y el lugar.” — Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la CNTE

🔴Como parte de su jornada de protesta, integrantesde la #CNTE acordaron trasladar su movilización a las instalaciones de la SEP, ubicadas en la calle Donceles, donde continuarán con sus exigencias.



📹: @tavitogarcia vía #ReporterosW

🎧https://t.co/vVSEq4N1Vn https://t.co/mi4A2V3hRz pic.twitter.com/0ylTvnjzz8 — W Radio México (@WRADIOMexico) July 16, 2026

¿Qué temas siguen pendientes entre la CNTE y las autoridades?

El dirigente explicó que durante la reunión también se planteó que la AEFCM emitió un oficio que, a juicio del magisterio, incumple el acuerdo de ampliar a ocho días las licencias por cuidados paternos y maternos, ya que el documento mantiene cinco días.

“Planteamos que hay temas que no se están respetando por parte de esta coordinación general, particularmente la licencia por cuidados paternos y maternos. No se está respetando el acuerdo que amplía a ocho días esa licencia, porque en el oficio aparece en cinco días. Manifestamos nuestro desacuerdo y nos respondieron que consultarán nuevamente con la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la SEP para rectificar esta ampliación”. — Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la CNTE

Hernández indicó que otro de los avances alcanzados fue el relacionado con las becas para hijos de docentes, al señalar que la autoridad informó que comenzó la dispersión de las tarjetas para el cobro del apoyo.

Ampliar

“Las autoridades nos informaron que hoy inicia la dispersión de las tarjetas para el cobro de las becas de los hijos de los compañeros solicitantes. Consideramos que, a reserva de revisar algunos casos específicos, a partir de hoy debe notificarse a los compañeros dónde recoger la tarjeta. En ese tema podemos decir que parcialmente se cumple el acuerdo firmado desde el 19 de junio”. — Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la CNTE

En materia de basificación, explicó que la autoridad entregó la actualización del padrón correspondiente a la tercera etapa, el cual será revisado por las secciones sindicales antes de la publicación del siguiente listado previsto para la segunda quincena de agosto.

“Nos ratificaron que el listado entregado en días pasados ya corresponde a la actualización del padrón de la tercera etapa. Vamos a revisarlo minuciosamente para verificar que efectivamente esté actualizado y esperamos que en la segunda quincena de agosto salga el nuevo listado de compañeros que serán basificados. Es un compromiso que quedó asentado en la minuta y que tiene que cumplirse”. — Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la CNTE

Ampliar

¿Por qué la CNTE mantendrá las movilizaciones?

No obstante, el dirigente señaló que continúan pendientes asuntos como la homologación de prestaciones, el incremento al aguinaldo, el reconocimiento económico por estudios de maestría y doctorado y los días económicos, al considerar que las autoridades presentes carecían de facultades para resolverlos.

Asimismo, reiteró que la CNTE mantiene su exigencia de que no se apliquen descuentos ni represalias contra los docentes que participaron en la huelga nacional, luego de que la organización entregó más de 900 expedientes relacionados con reportes de posibles afectaciones salariales.

Ampliar

Finalmente, Pedro Hernández sostuvo que las movilizaciones continuarán mientras no exista un cumplimiento integral de los acuerdos suscritos con la SEP y la AEFCM.

“Sentimos que ésta no es la solución definitiva y necesitamos seguir en la movilización. Entendamos que es la movilización la que nos puede dar la posibilidad de avanzar en la resolución de los problemas de la base; de otra forma vemos que la autoridad solamente da largas, posterga las cosas y piensa que no volveremos a salir a la calle. Hoy confirmamos que hay disposición y estaremos las veces que sea necesario en una exigencia firme por el cumplimiento de los acuerdos”. — Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la CNTE

Ampliar

La disidencia magisterial decidió marchar desde las instalaciones de la autoridad educativa federal en la calle de Isabel la Católica hasta la calle República de Brasil, en el corazón del Centro Histórico, donde también se ubican oficinas de la SEP, para realizar un mitin pacífico con el que finalizaron sus actos de protesta de este día.

Síguenos en Google News y encuentra más información