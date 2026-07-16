Resultados UNAM 2026: 50 mil aspirantes ingresan a licenciatura de un total de 158 mil participantes

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicará este viernes 17 de julio los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, con el que dará la bienvenida a 50 mil 113 estudiantes de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2026-2027.

Del total de nuevos universitarios, 21 mil 962 obtuvieron un lugar mediante el Concurso de Selección, mientras que 28 mil 151 ingresarán por Pase Reglamentado, informó la máxima casa de estudios.

La UNAM destacó que la matrícula de licenciatura crecerá en mil 454 espacios respecto al ciclo anterior, lo que permitirá ampliar la cobertura educativa en las 134 licenciaturas que ofrece a través del sistema escolarizado y del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

#BoletínUNAM La UNAM publica mañana resultados y dará la bienvenida a más de 50 mil alumnas y alumnos de nuevo ingreso > https://t.co/scIfEnGCyQ pic.twitter.com/PJNPLQ7nF4 — UNAM (@UNAM_MX) July 16, 2026

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¿Cuántos aspirantes presentaron el examen de la UNAM 2026?

Para este proceso de admisión se registraron 191 mil 306 aspirantes, de los cuales 158 mil 712 presentaron el examen. La Universidad informó que 2 por ciento de los procesos de ingreso fueron cancelados por detectarse conductas que contravinieron la convocatoria y la legislación universitaria.

Este proceso marcó un precedente para la institución al ser la primera ocasión en que el examen en línea de admisión a licenciatura se realizó completamente mediante una plataforma apoyada por inteligencia artificial, capaz de monitorear y registrar la actividad de los sustentantes durante toda la evaluación.

Universidad Autónoma de México. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Ampliar

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¿Qué pasó con el examen en línea de la UNAM?

Sin embargo, el nuevo modelo de evaluación estuvo rodeado de controversia. Durante las jornadas de aplicación, decenas de aspirantes utilizaron redes sociales para denunciar que sus exámenes fueron cancelados de manera automática por el sistema de supervisión, presuntamente por movimientos considerados irregulares, problemas de conexión a internet, presencia de ruido ambiental o fallas técnicas. Los inconformes solicitaron la revisión de sus casos y acusaron afectaciones derivadas del uso de inteligencia artificial en el proceso.

Paralelamente, la UNAM informó que presentó denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por presuntos casos de suplantación de identidad, venta de respuestas y fraude relacionados con el examen de admisión, luego de detectar irregularidades durante el proceso. La institución defendió el uso de herramientas tecnológicas y aseguró que el monitoreo combinó inteligencia artificial con supervisión humana para garantizar la transparencia del concurso.

¡Llegó el gran día! Miles de sueños están por comenzar en la máxima casa de estudios 🤩 #DifusiónAragónhttps://t.co/AKNOyye7fG — FES Aragón UNAM (@FESAragonUNAM) July 17, 2026

¿Dónde consultar los resultados UNAM 2026?

Los resultados podrán consultarse a partir de este viernes en los canales oficiales de la Universidad. Los aspirantes seleccionados deberán seguir el calendario de inscripción y entrega de documentación para formalizar su ingreso al ciclo escolar 2026-2027.

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