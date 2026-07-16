LEGO Catrina llegará a México en esta fecha; Precios y qué incluye este set de una nueva colección

Si eres fan de LEGO y de las tradiciones mexicanas, hay una nueva colección de los juguetes de bloc más famosos que retoman una vez más la inspiración mexicana. Y sí, se trata de LEGO Catrina, que llega con un set completamente nuevo para que puedas tener tu figura de colección inspirada en la cultura mexicana, así que te contamos todos los detalles de este juguete coleccionable.

¿Cuándo se podrá comprar el set LEGO Catrina en México?

Directo a la pregunta principal, el set de LEGO Catrina se podrá comprar a partir del 1 de agosto 2026. Ésta se inspira en el Día de Muertos y destaca por rendir homenaje a una de las figuras más representativas de esta celebración.

El nuevo set forma parte de la línea de productos inspirados en la cultura mexicana y estará disponible en tiendas oficiales de la marca y en su sitio web.

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¿Cuánto costará la LEGO Catrina?

El nuevo set tendrá un costo de $2300 mexicanos según su sitio oficial. La figura está diseñada para ser una pieza de colección que cuenta con detalles inspirados en el Día de Muertos como:

Un vestido con colores tradicionales

Sombrero decorado con flores

Rostro con maquillaje de calavera

Accesorios alusivos a la festividad

Base para exhibición

Mx - Catrina de LEGO llega a México Ampliar

¿Por qué LEGO lanzó un set de Catrina?

En años recientes, LEGO ha apostado por desarrollar sets inspirados en distintas culturas alrededor del mundo, y en esta ocasión no fue la excepción. El personaje popularizado por José Guadalupe Posada y convertido en uno de los principales símbolos de Día de Muertos, ha sido retomado como un referente cultural de este día tan especial para los muertos.

La expectativa es alta entre los coleccionistas, ya que este tipo de ediciones especiales suelen agotarse rápidamente durante sus primeras semanas de venta, especialmente cuando están inspiradas en elementos culturales tan representativos como la Catrina.