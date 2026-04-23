Mx - LEGO lanza los primeros sets de Shrek: precios, fecha y todo lo que incluyen

Después de más de dos décadas dominando la cultura pop, Shrek finalmente da el salto al universo LEGO con una colaboración inédita anunciada en abril de 2026. La compañía danesa confirmó el lanzamiento de los primeros sets oficiales inspirados en el personaje, todo un acontecimiento para los fans que durante años impulsaron proyectos no oficiales en plataformas como LEGO Ideas.

El acuerdo se realiza en conjunto con Universal Products & Experiences, responsable de las propiedades de DreamWorks. Este movimiento, además de nostálgico, opera como estrategia para capitalizar el 25 aniversario de la franquicia y su regreso al foco mediático con nuevas producciones en camino.

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Sets de LEGO Shrek 2026: qué incluyen, cuántas piezas tienen y cuánto cuestan

La primera oleada de productos está diseñada para dos públicos: coleccionistas adultos y fans ocasionales. El set principal, titulado “Shrek, Donkey & Puss in Boots”, incluye 1,403 piezas y está pensado como pieza de exhibición. Integra figuras construibles de Shrek y Burro, además de una minifigura del Gato con Botas, todo ambientado en una base que recrea el pantano con detalles icónicos de la saga.

Por otro lado, la línea BrickHeadz presenta una versión más compacta y accesible con tres personajes: Shrek, Burro y Gingy. Este formato, con alrededor de 260 piezas, apuesta por el coleccionismo rápido y el precio más bajo, ampliando el alcance del lanzamiento sin sacrificar identidad visual.

Fecha de lanzamiento y preventa: cuándo salen los LEGO de Shrek

La preventa de los sets arrancó el 23 de abril de 2026 a través de canales oficiales de LEGO, mientras que el lanzamiento global está programado para el 1 de junio de 2026. Este calendario coincide con la temporada alta de ventas de verano y anticipa una alta demanda, especialmente entre coleccionistas.

LEGO no ha confirmado cifras de producción, pero por antecedentes similares, este tipo de sets conmemorativos suele tener tirajes limitados en su primera etapa. Eso abre la puerta a que se conviertan en piezas buscadas en el mercado secundario en cuestión de meses.

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Por qué LEGO lanzó esta colaboración hasta ahora

Durante años, la ausencia de Shrek en LEGO respondió a temas de licencias y prioridades comerciales. A diferencia de Disney, DreamWorks no había tenido una presencia constante dentro del portafolio del fabricante, lo que retrasó cualquier integración formal de sus personajes más populares.

Las cosas cambiaron para 2026. Con el impulso del aniversario 25 de la franquicia y el desarrollo de nuevos contenidos, la alianza con Universal permitió destrabar una colaboración que llevaba años en la conversación de la comunidad.

¿Habrá más sets de Shrek en LEGO? Lo que sigue para la franquicia

Aunque LEGO solo confirmó dos sets en esta primera fase, la propia compañía dejó abierta la puerta a futuras expansiones. Entre los escenarios más probables destacan recreaciones del pantano completo, el reino de Duloc o la incorporación de personajes como Fiona y Lord Farquaad.

De resultar un éxito, Shrek podría convertirse en una nueva línea recurrente dentro del catálogo de LEGO.