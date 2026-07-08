LEGO de Pokemón: Precio, fecha de lanzamiento y cómo conseguir el llavero coleccionable

El universo de Pokemón sigue creciendo y ahora sorprende a fans con un nuevo llavero de LEGO Pokemón que todo el mundo querrá tener, así que te contamos cómo es, cuánto cuesta y cuándo llegará a México para que seas de los o las primeras en tenerlo.

¿Cómo es el nuevo llavero de LEGO Pokemón?

Aunque los nuevos sets de LEGO Pokemón han sido los grandes protagonistas de los anuncios recientes, este llavero también se perfila como uno de los productos más buscados por su precio accesible y su diseño pensado para llevar a Pikachu a cualquier parte.

El nuevo llavero de LEGO Pokemón está inspirado en Red, el entrenador protagonistas de los primeros videojuegos de Pokemón. La figura reproduce el característico atuendo del personaje y cuenta con una cadena metálica para colocarlo en mochilas, llaves o bolsos.

Aunque los nuevos sets de LEGO Pokémon han sido los grandes protagonistas de los anuncios recientes, este llavero también se perfila como uno de los productos más buscados por su precio accesible y su diseño pensado para llevar a Red a cualquier parte.

Mx - Primeras imágenes del llavero LEGO Pokemón Ampliar

¿Cuánto costará el llavero LEGO Pokemón y a partir de cuándo se puede comprar?

El llavero coleccionable de LEGO Pokemón tendrá un costo de cerca de $150 pesos de acuerdo con la página oficial. Lo que lo convierte en una de las opciones más económicas para quienes desean adquirir un producto oficial de la colaboración de esta franquicia.

Además, la misma página anuncia que podrá adquirirse a partir de octubre de 2026, por lo que sus fans tendrán que esperar hasta esa fecha para poder comprarlo.

¿Qué otros productos LEGO Pokemón llegarán este año?

El lanzamiento de LEGO Pokemón tendrá disponibles varios modelos como Rayquaza, Arcanine, Munchlax y una Poké Ball de colección.

Con esta colaboración, LEGO busca atraer tanto a quienes crecieron con los videojuegos de Pokemón como a una nueva generación de coleccionistas que esperan ampliar su colección figuras, sets y accesorios oficiales.