Renuncia de Ulises Lara ocurre cuando la FGR está en el foco de atención: Eduardo Guerrero

Ulises Lara renuncia al cargo de “fiscal especial en la investigación de Asuntos Relevantes, estaba metido en el ajo de los temas más controvertidos y ahí es muy fácil resbalarse, cometer errores y ahorita ellos están en el foco de la atención pública en los temas de la entrega del piloto de la familia Guzmán a Estados Unidos y la controversia que eso ha generado”, señaló el director de Lantia Intelligence, Eduardo Guerrero, quien consideró que el hecho como “sacrificio”.

El especialista en seguridad recordó en el espacio de “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, que cada vez se pone más caliente el tema de Rocha Moya, una batalla que libra México con el Sistema de Justicia de Estados Unidos que ha solicitado la extradición de este personaje, por lo que señaló.

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Sobre Lara resaltó que “es la persona de más confianza de la fiscal de la República, quien fue incluso su reemplazo como fiscal en la CDMX y tuvo algún detalle con su cédula profesional, pero, “si estas involucrado en temas de esta envergadura y que generan tanta discusión y rispidez es muy fácil también que cualquier error o algo que perciban como tal, seas tu la persona que deba ser sacrificada”.

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.@laloguerrero, director de @LantiaIntel



🔴Renuncia Ulises Lara como Titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y Voceros de la @FGRMexico #AsíLasCosasW con @warkentin



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Y aunque Lara señaló motivos personales para su renuncia, Guerrero dijo que “no deja de ser extraño que una persona de estos niveles con una influencia tan destacada en la FGR renuncie en estos momentos cuando apenas llevaba seis meses en el cago”.

¿Realmente está mejorando la seguridad en México?

Respecto a las cifras de homicidio dadas a conocer ayer por el Gobierno Federal, el director de Lantia Intelligence, señaló el uso de las cifras como estrategia propagandística, “se ve la manera de sacarle a los números más provecho”. Es decir, el comparativo de un mes contra otro en el que la cifra disminuye “y hacer la comparación donde salen estas cifras grandiosas de reducción, manera extraña de hacer la comparación de los homicidios”.

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La mejor comparación, dijo sería anual desde la fecha en que tomó posesión la Presidenta, “sería un ejercicio mucho más serio y la reducción sería solamente de 22%, que, aunque importante y significativa, es mucho menor que estos números de casi el 50%”.

Refirió las cifras de percepción de inseguridad mostradas recientemente por el INEGI y señaló que “cuando vemos esos números no hay una mejora en la percepción de seguridad, lo que contrasta con estas cifras alegres”, por lo que concluyó “se han reducido los homicidios, pero el derecho de piso o la desaparición de personas sigue aumentando y generando terror en la sociedad”.

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