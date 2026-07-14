Presume Sheinbaum reducción de 48% en homicidios dolosos

Destacó la presidenta Claudia Sheinbaum que entre septiembre de 2024 y junio de 2026, los homicidios dolosos se redujeron casi a la mitad, con un 48%.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que entre septiembre de 2024 y junio de 2026, los homicidios dolosos se redujeron casi a la mitad, con un 48% menos.

Detalló que en junio de 2026 hubo 41 homicidios diarios menos que en septiembre de 2024, lo que representa muchas vidas salvadas.

“Entre septiembre de 2024 y junio de 2026, la reducción en homicidio doloso es de 48%. Eso significa que cada día del mes de junio hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024 . Prácticamente, la mitad. Es decir, junio de 2026 tuvo prácticamente la mitad o casi la mitad de los homicidios que septiembre de 2024. Esa es la cifra que queremos compartir el día de hoy, que más allá del número, pues representa vidas salvadas”.

La Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que hasta el momento, también los delitos de alto impacto registraron una reducción en el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025. En el caso de los feminicidios indicó que bajaron 10.7% y la extorsión 6.1% y destacó que un total de 29 entidades federativas registraron una disminución de homicidios dolosos. Así mismo detalló que ocho entidades federativas concentraron el 54% de los homicidios dolosos en el país.

“En este período, 8 entidades federativas concentraron el 54 por 100 del total de los homicidios dolosos en todo el país. En 1º lugar, está Guanajuato, que representó el 8.8 por 100 del total de homicidios a nivel nacional. En 2º lugar, Baja California, que representa el 8.1% del total. En 3º lugar, Chihuahua, con un 7.8%. Le sigue Sinaloa. En 4º lugar, en 5º lugar el Estado de México. En 6º lugar, Guerrero. En 7º, Morelos. Y, finalmente, en 8º lugar, Veracruz”.

Explicó que en septiembre de 2024 hubo un promedio de 86.9 homicidios diarios, mientras que en el mes más reciente el promedio bajó a 45.4, el nivel más bajo del período analizado, lo que representa 41 homicidios dolosos menos por día.

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Por su parte Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que hasta junio pasado informó que han sido detenidas 59 mil 500 persona s, además refirió que se han asegurado 31 mil armas de fuego y casi 500 toneladas de droga, entre ellas 2 mil kilogramos y más de 5 millones de pastillas de fentanilo.

En una labor conjunta la secretaria de la Defensa Nacional y la secretaria de Marina han inhabilitado 2 mil 600 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas.