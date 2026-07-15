Identifica FGR a “El Jando” como el piloto que trasladó a “El Mayo” Zambada a Estados Unidos

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El jando”, presunto operador de Los Chapitos,

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, presunto operador de Los Chapitos, fue identificado mediante peritajes de voz y huellas dactilares como el piloto que trasladó el 25 de julio de 2024 a Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López desde Culiacán, Sinaloa, hasta Nuevo México, Estados Unidos, uno de los episodios que desencadenó la crisis interna del Cártel de Sinaloa.

En una tarjeta informativa, la FGR precisó que “El Jando” fue detenido el 8 de febrero de 2025 en la sindicatura de Jesús María, Culiacán, luego de un enfrentamiento entre presuntos integrantes de un grupo delictivo y elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

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Durante ese operativo murió un militar y cinco más resultaron lesionados. Tras su captura, el presunto integrante del Cártel de Sinaloa intentó ocultar su identidad al proporcionar un nombre distinto; sin embargo, estudios periciales posteriores permitieron establecer su verdadera identidad.

La dependencia señaló que el detenido fue vinculado a proceso por diversos delitos y era considerado un operador de alto nivel dentro de la organización criminal, con un perfil de riesgo para la seguridad nacional. Durante los interrogatorios negó formar parte del grupo delictivo.

Posteriormente, en agosto de 2025, fue entregado junto con otros 25 presuntos delincuentes de alta peligrosidad a las autoridades de Estados Unidos, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional.

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La Fiscalía explicó que fue hasta junio de 2026 cuando la nueva revisión de las carpetas de investigación permitió encontrar coincidencias en las pruebas biométricas y de voz que lo relacionan directamente con el piloto que condujo la aeronave en la que viajaban Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López hacia territorio estadounidense.

La institución subrayó que la entrega del presunto operador no pone fin a las investigaciones, ya que conserva grabaciones, entrevistas, dictámenes periciales y demás evidencias integradas en las carpetas de investigación, además de que podrá solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica internacional entre México y Estados Unidos.

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La revelación ocurre en medio de la controversia diplomática por el caso “El Mayo”. En días recientes, la FGR acusó a autoridades estadounidenses de proporcionar información incompleta e incluso falsa sobre la aeronave y el piloto involucrados en el traslado, mientras mantiene abierta la investigación para esclarecer la participación de agencias de ese país en la operación.

De acuerdo con documentos judiciales y diversas investigaciones periodísticas, “El Jando” era considerado uno de los pilotos de confianza de Los Chapitos, encargado de coordinar operaciones aéreas para la organización criminal, incluido el transporte de personas, droga y armamento.

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