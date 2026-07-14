Caso Mayo Zambada: EUA revela red de sobornos a militares y políticos en México

El gobierno de Estados Unidos reveló que el Cártel de Sinaloa mantuvo una red de corrupción mediante el pago de millones de dólares en sobornos a todos los niveles del gobierno mexicano, incluyendo a la policía, militares y políticos, con el objetivo de garantizar que la organización pudiera operar sin interferencias. Esta información fue presentada mediante una carta oficial previa a la audiencia de sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada, programada para el 20 de julio de 2026.

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¿Qué revela el caso Mayo Zambada sobre la presunta red de corrupción?

De acuerdo con el documento judicial, la corrupción a gran escala abarcó desde policías locales encargados de escoltar los cargamentos de droga a través del territorio mexicano, hasta funcionarios que informaban al cártel sobre acciones militares, frustraban operativos de captura y asesoraban a la organización respecto a las investigaciones y procesos en su contra.

Los testimonios presentados en los juicios de Joaquín “El Chapo” Guzmán y del ex Secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, confirman que estos pagos anuales eran necesarios para el funcionamiento de la estructura criminal.

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¿Cuáles son las acusaciones contra Ismael “El Mayo” Zambada?

La investigación realizada por el FBI, la DEA y el HSI desde la década de 1990 señala a Zambada García como cofundador del Cártel de Sinaloa a finales de los años 80. Tras la extradición de Guzmán Loera en 2017, el acusado asumió el liderazgo único de la organización hasta su arresto en julio de 2024 en Nuevo México.

A Ismael “El Mayo” Zambada se le acusa de:

Tráfico de estupefacientes: Supervisión del traslado de más de 1.5 millones de kilogramos de cocaína, así como cargamentos de fentanilo , metanfetamina, heroína y marihuana hacia Estados Unidos. El cártel implementó técnicas como el uso de trenes y túneles transfronterizos, además de recibir vuelos nocturnos con toneladas de cocaína procedentes de alianzas con cárteles de Colombia.

Supervisión del traslado de más de 1.5 millones de kilogramos de cocaína, así como cargamentos de , metanfetamina, heroína y marihuana hacia Estados Unidos. El cártel implementó técnicas como el uso de trenes y túneles transfronterizos, además de recibir vuelos nocturnos con toneladas de cocaína procedentes de alianzas con cárteles de Colombia. Violencia y homicidios: Dirigir a sicarios y fuerzas de seguridad privadas con armamento de grado militar en México, Colombia y Ecuador. Se le adjudica la orden de ejecutar homicidios sistemáticos de rivales, policías, militares y miembros de su propia organización, como los asesinatos de tres personas en Tijuana en 2023 por el robo de fentanilo, y el de su sobrino Eliseo Imperial Castro, alias “Cheyo Ántrax”, en mayo de 2024.

Dirigir a sicarios y fuerzas de seguridad privadas con armamento de grado militar en México, Colombia y Ecuador. Se le adjudica la orden de ejecutar homicidios sistemáticos de rivales, policías, militares y miembros de su propia organización, como los asesinatos de tres personas en Tijuana en 2023 por el robo de fentanilo, y el de su sobrino Eliseo Imperial Castro, alias “Cheyo Ántrax”, en mayo de 2024. Lavado de dinero: Operación de redes de distribución en ciudades como Nueva York que retornaron miles de millones de dólares en ganancias ilícitas a la organización.

El 25 de agosto de 2025, El Mayo se declaró culpable de los cargos de Empresa Criminal Continua, y de conspiración de crimen organizado. En el acuerdo de culpabilidad, Zambada García aceptó su responsabilidad en el tráfico de las sustancias señaladas y consintió los términos económicos fijados por la fiscalía.

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¿Qué solicita el gobierno de Estados Unidos al Tribunal?

El gobierno de Estados Unidos solicitó en el escrito, de manera formal al Tribunal, la imposición de una pena de cadena perpetua para Ismael Zambada García, debido a su rol como administrador principal de una Empresa Criminal Continua que percibió ingresos superiores a los 10 millones de dólares en un solo año.

Asimismo, las autoridades solicitan un fallo de decomiso de dinero por la suma de 15 mil millones de dólares, monto estipulado y aceptado en el acuerdo de culpabilidad. Esta cifra incluye los 12 mil 600 millones de dólares calculados previamente como ganancias conjuntas con Joaquín Guzmán Loera, más una cantidad adicional derivada de las actividades que Zambada García continuó dirigiendo de forma individual tras la captura de su socio.

Respecto a la petición de la defensa para trasladar al acusado a instalaciones médicas especializadas como FMC Butner, FMC Rochester o MCFP Springfield debido a su estado de salud, el gobierno estadounidense solicita al Tribunal considerar los riesgos de seguridad.

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