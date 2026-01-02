Ulises Lara se integra a la Fiscalía General de la República de Ernestina Godoy

Ulises Lara, exvocero de la Fiscalía de la CDMX / Fiscalía CDMX ( Fiscalía CDMX )

Ulises Lara López, ex vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, fue designado como Titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, de la Fiscalía General de la República (FGR) por instrucciones de Ernestina Godoy.

Así lo informó a través de su cuenta de X:

“Agradezco la confianza vertida en mi persona, tengan la certeza de que como siempre, estaremos trabajando por la justicia”.

Les comparto que el día de ayer, la Lic. @ErnestinaGodoy_ ha tenido a bien designarme Titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes. Agradezco la confianza vertida en mi persona, tengan la certeza de que como siempre, estaremos trabajando por la justicia. pic.twitter.com/pinXbBukVA — Ulises Lara López (@UlisesLaraLopez) January 2, 2026

Ulises Lara relevó a Godoy en la Fiscalía CDMX

Cuando finalizó su encargo en la Fiscalía capitalina, Ulises Lara López fue nombrado delegado federal de la FGR en Morelos.

Fue precisamente la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno de la CDMX, quien promovió a Ernestina Godoy Ramos para un segundo periodo por cuatro años al frente de la Fiscalía capitalina; sin embargo, no obtuvo la mayoría en el Congreso para seguir en el cargo.

Lara López se desempeñó como encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuando Godoy Ramos no fue ratificada en el cargo, en enero del 2024.