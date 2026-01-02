;

  • 03 ENE 2026, Actualizado 01:48

Ulises Lara se integra a la Fiscalía General de la República de Ernestina Godoy

La fiscal Ernestina Godoy lo designó como nuevo fiscal especial de Asuntos Relevantes de la FGR

Ulises Lara, exvocero de la Fiscalía de la CDMX

Ulises Lara, exvocero de la Fiscalía de la CDMX / Fiscalía CDMX (Fiscalía CDMX)

Octavio García Ortiz

Ulises Lara López, ex vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, fue designado como Titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, de la Fiscalía General de la República (FGR) por instrucciones de Ernestina Godoy.

Así lo informó a través de su cuenta de X:

“Agradezco la confianza vertida en mi persona, tengan la certeza de que como siempre, estaremos trabajando por la justicia”.

Ulises Lara relevó a Godoy en la Fiscalía CDMX

Cuando finalizó su encargo en la Fiscalía capitalina, Ulises Lara López fue nombrado delegado federal de la FGR en Morelos.

Fue precisamente la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno de la CDMX, quien promovió a Ernestina Godoy Ramos para un segundo periodo por cuatro años al frente de la Fiscalía capitalina; sin embargo, no obtuvo la mayoría en el Congreso para seguir en el cargo.

Lara López se desempeñó como encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuando Godoy Ramos no fue ratificada en el cargo, en enero del 2024.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad