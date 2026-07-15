¡Golazo al corazón! Adopta un perrito o gatito en la Cancha Mundialista de la Glorieta de los Insurgentes

Adopta un perrito o gatito en la Cancha Mundialista de la Glorieta de los Insurgentes / Tom Cooper

De cara al cierre de la Copa Mundialista de la FIFA 2026, la Ciudad de México combinará la pasión por el futbol con el amor por los animales. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Metro organizan una jornada especial de adopción de perros y gatos.

Perros y gatos / Anadolu Ampliar

¿Cuándo, dónde y a qué hora?

Día: Jueves 16 de julio de 2026

Jueves 16 de julio de 2026 Ubicación: Glorieta de los Insurgentes ( Cancha Mundialista de la SSC), explanada en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc

( de la SSC), explanada en la colonia Juárez, Horario: De 12:00 a 16:00 horas

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FIFA confirma la duración del show de medio tiempo de la final

El punto de encuentro es la Cancha Mundialista instalada en la explanada de la Glorieta de Insurgentes, un espacio que ya se ha convertido en punto de reunión para los aficionados durante el torneo.

Actividades que no te puedes perder

Además de conocer a los lomitos y michis listos para adopción de mascotas a cargo de la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC y el Centro de Transferencia Canina del Metro, habrá:

Retas de futbol y desafíos de dominadas.

y desafíos de dominadas. Equipos: “Equipo Lomito” vs “Equipo Michi” .

. Donación de croquetas y alimento para mascotas (quienes donen recibirán stickers y un pasaporte de embajador animal).

y alimento para mascotas (quienes donen recibirán stickers y un pasaporte de embajador animal). Ambiente 100% mundialista para toda la familia.

¿Por qué adoptar en esta jornada?

Los animales que estarán disponibles ya fueron rescatados, esterilizados, vacunados y están listos para integrarse a un nuevo hogar responsable. La iniciativa busca aprovechar la gran afluencia de personas por la Final del Mundial para promover la adopción responsable y combatir el maltrato animal en la CDMX.

Adopción de perros y gatos / Tom Cooper Ampliar

Si no puedes adoptar en este momento, tu donación de alimento para mascotas también marca la diferencia y te hará parte de esta noble causa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Locura por Erling Haaland: Más de 500 bebés en Perú son registrados con el nombre del noruego

Dato útil: Llega con tiempo, lleva tu identificación oficial y, si vas a adoptar, prepara tu hogar y corazón. Los requisitos de adopción responsable se explicarán detalladamente en el lugar.