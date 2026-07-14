¿Tu perro o gato puede ser testigo de tu boda? Ya existe una forma de incluir a tu mascota en la ceremonia en este estado

Para muchas personas, los perros y gatos son parte de la familia, por lo que cada vez es más común que las mascotas participen en momentos importantes como cumpleaños, sesiones de fotos e incluso bodas. Ahora, una iniciativa ha llamado la atención porque permite que las mascotas tengan un papel aún más especial durante la ceremonia. ¿Tu perro o gato puede ser testigo de tu boda? La respuesta es sí, aunque con una importante condición.

¿Cómo puede tu perro o gato ser testigo de una boda?

La iniciativa se implementó en Ecuador, donde las parejas que contraen matrimonio civil pueden solicitar un certificado simbólico para que su mascota aparezca como testigo de honor.

Durante la ceremonia, el perro o gato deja la huella de su pata en un documento especial junto a las firmas de los recién casados. Es importante señalar que este certificado no tiene validez jurídica, ya que los testigos oficiales continúan siendo personas, pero sí representa un recuerdo con un fuerte valor sentimental para quienes consideran a sus mascotas parte de la familia.

¿De dónde surgió esta idea?

Aunque la propuesta ha cobrado fuerza recientemente en Ecuador, existen antecedentes similares en otros países. En 2024, una pareja en Sonora, México, hizo viral su boda al nombrar como testigo de honor a un chihuahua llamado Rogelio, quien dejó la huella de su patita durante la ceremonia como parte del recuerdo del enlace.

Desde entonces, cada vez más parejas buscan formas de incluir a sus mascotas en uno de los días más importantes de su vida, ya sea llevando los anillos, apareciendo en las fotografías o participando de manera simbólica en el acto civil.

¿Podría hacerse algo similar en México?

Hasta el momento, la legislación mexicana no permite que un perro o un gato sea testigo legal de una boda civil, ya que ese papel únicamente puede ser desempeñado por personas que cumplan con los requisitos establecidos por cada entidad federativa.

Sin embargo, nada impide que las parejas incorporen a sus mascotas de manera simbólica dentro de la celebración. De hecho, cada vez son más comunes las bodas “pet friendly”, donde los animales participan en la ceremonia, acompañan a los novios durante las fotografías o forman parte de detalles personalizados.

La propuesta ha despertado el interés de miles de personas en redes sociales, quienes consideran que este tipo de certificados representan una forma especial de reconocer el lugar que ocupan los perros y gatos dentro de muchas familias, aun cuando su participación tenga un significado únicamente simbólico.