Todos quieren un pato como Merlín: Una criadora revela la realidad de cuidarlos en casa

El aparente encanto de tener un pato en casa contrasta con el desorden y la limpieza constante que implica

El fenómeno del pato Merlín, embajador oficial de la FIFA en Ciudad de México por el Mundial 2026, ha provocado que más de uno empiece a pensar en tener un pato en casa. Pero antes de dejarse llevar por lo enternecedor que puede parecer, vale la pena poner los pies en la tierra y ver qué implica realmente su cuidado diario.

Tener un pato como Merlín no es tan sencillo como parece. Entre suciedad constante, espacio necesario y cuidados muy específicos, Jennifer Morrisey, una criadora con experiencia en una granja en Finger Lakes, Ontario, Canadá, explica por qué esta idea puede complicarse más de lo que uno imagina.

¿Por qué los patos ensucian tanto dentro de casa?

Uno de los principales problemas es su control sobre sus necesidades. Jennifer dice que un pato puede defecar en promedio cada 15 minutos, lo que en un espacio cerrado se vuelve un problema constante.

Además, el excremento es líquido y abundante, lo que provoca que prácticamente cualquier superficie se ensucie con rapidez. Esto significa limpieza permanente y un entorno que puede volverse poco higiénico si no se cuenta con el espacio adecuado.

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¿Qué pasa con el agua y su comportamiento natural?

El agua no es un accesorio, es parte importante de su vida. Los patos la necesitan para nadar, jugar y acicalarse, y eso cambia por completo la dinámica dentro de una casa.

En un entorno doméstico, el resultado suele ser que todo termina mojado. El agua mezclada con tierra o suciedad genera lodo con facilidad, lo que obliga a limpiar de forma constante y puede deteriorar pisos y superficies.

¿Cómo comen y por qué generan más suciedad?

Los patos suelen alternar comida con agua, lo que provoca que ambos elementos se mezclen y se dispersen alrededor del área donde comen, según explica Jennifer.

El resultado es una especie de pasta difícil de limpiar, con restos de alimento y agua sucia que se acumulan rápidamente que puede atraer insectos como moscas, sumando otro problema de higiene.

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¿Son realmente buenas mascotas en casa?

Aunque los patos pueden ser animales inteligentes y entretenidos, no tienen un comportamiento afectivo como el de otras mascotas domésticas porque suelen ser tímidos y asustadizos, por lo que no buscan contacto constante con las personas.

No es como un perro o un gato. Forzar la interacción solo genera estrés, por lo que su naturaleza exige respeto y distancia.

¿Qué cuidados especiales necesita un pato?

Uno de los puntos más delicados son sus patas, que pueden lesionarse con facilidad en superficies inadecuadas. Esto obliga a adaptar el entorno o incluso usar protecciones en algunos casos, como se ha visto con el propio Merlín en contextos urbanos. Además, se requiere atención veterinaria especializada en aves, algo que no siempre está disponible con facilidad.

Entonces, ¿conviene tener un pato como Merlín en casa?

Aunque en redes sociales pueda parecer una idea encantadora, la experiencia deja claro que los patos necesitan condiciones muy específicas que difícilmente se cumplen en un hogar promedio.

No se trata solo de adoptar una mascota llamativa, sino de asumir un compromiso real con su bienestar. Si no hay espacio suficiente, higiene constante y atención adecuada, lo más responsable es no hacerlo.

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