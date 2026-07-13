Tom Cruise sorprende con una transformación total en el primer tráiler de “Digger”, la nueva película de Alejandro González Iñárritu

Tom Cruise deja atrás al héroe de acción

Durante décadas, Tom Cruise ha sido sinónimo de películas de acción, persecuciones imposibles y escenas de riesgo realizadas por él mismo. Sin embargo, el primer tráiler de Digger demuestra que el actor de 64 años está dispuesto a explorar un territorio completamente distinto.

Las primeras imágenes revelan a un Cruise prácticamente irreconocible. Con una apariencia envejecida, sobrepeso, cabello canoso, prótesis faciales y una voz muy diferente a la habitual, el actor interpreta a Digger Rockwell, un poderoso magnate petrolero cuya ambición desencadena una crisis global. Su transformación física ha sido uno de los aspectos más comentados desde el lanzamiento del avance.

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La apuesta más ambiciosa de Iñárritu en años

La película marca el esperado regreso de Alejandro González Iñárritu a una producción en inglés después de varios años y supone una nueva colaboración del cineasta mexicano con grandes figuras de Hollywood.

Lejos del drama tradicional, Digger se presenta como una sátira con humor negro que mezcla crítica política, desastre ecológico y momentos de absurdo. La historia sigue a un hombre convencido de ser el salvador de la humanidad, aunque en realidad es el responsable del caos que amenaza con destruir el planeta.

El proyecto también reúne a un elenco de primer nivel integrado por Sandra Hüller, Jesse Plemons, John Goodman, Riz Ahmed, Emma D’Arcy, Michael Stuhlbarg y Sophie Wilde, entre otros, consolidándose como una de las producciones más esperadas del año.

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Las redes reaccionan al cambio del actor

Pocas veces una transformación física de Tom Cruise había causado tanto impacto. En plataformas como X e Instagram, miles de usuarios expresaron su sorpresa al no reconocer al actor en los primeros segundos del tráiler.

Muchos compararon su caracterización con la de actores famosos por desaparecer dentro de sus personajes, mientras otros aseguraron que esta podría convertirse en una de las interpretaciones más importantes de su carrera. La conversación también giró en torno al trabajo de maquillaje y caracterización, considerado uno de los más impresionantes vistos recientemente en Hollywood.

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Una película que ya apunta a la temporada de premios

Aunque aún faltan varios meses para su estreno, Digger ya figura entre las producciones que podrían competir durante la próxima temporada de premios. Especialistas destacan que el cambio de registro de Cruise podría abrirle nuevamente las puertas de las principales categorías de actuación, mientras que el estilo visual y narrativo de Iñárritu vuelve a generar altas expectativas.

El avance deja claro que esta no será una película convencional. Entre escenas de humor incómodo, momentos de tensión y una crítica al poder y al impacto ambiental, la cinta promete ofrecer una experiencia distinta a la que el público suele asociar tanto con Tom Cruise como con el propio director mexicano.

Con estreno previsto para el 2 de octubre de 2026, Digger ya se perfila como uno de los lanzamientos cinematográficos más comentados del año y como una nueva muestra de que Cruise continúa reinventándose después de más de cuatro décadas de carrera.

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