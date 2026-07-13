Mundial 2026: ¿La FIFA habría planeado las semifinales desde 2025?
Todo planeado desde 2025 en cuanto a las semifinales por la FIFA.
Las semifinales del Mundial 2026 ya se definieron y son: Francia vs España e Inglaterra vs Argentina. Los cuatro equipos son los top 4 del ranking FIFA, lo que generó titulares sensacionalistas como “semifinales planeadas por la FIFA desde 2025”.
¿Qué dice realmente la nota de Récord y otros medios?
- No se trata de partidos arreglados ni resultados manipulados, sino de la estructura del bracket, para el formato de 48 equipos.
- La FIFA colocó a los mejores del ranking, en posiciones opuestas del cuadro para evitar que se eliminaran temprano. Esto garantiza que, si cumplen como favoritos.
- Es una medida para “blindar el espectáculo”, mantener el equilibrio y premiar el ranking. Se aplicó por primera vez en 2026 y se mantendrá en futuros Mundiales. No es secreto: se anunció como reforma estructural.
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No es conspiración de resultados, sino diseño de fixture para proteger a los cabezas de serie fuertes en un torneo expandido.
Contexto y reacciones
- Son duelos de alto nivel clásicos europeos y una rivalidad histórica Argentina vs Inglaterra. Muchos lo ven como “semifinales soñadas” para la FIFA por el rating y espectáculo.
- No hay evidencia de manipulación más allá del bracket; los equipos llegaron por méritos en cancha.