Mundial 2026: ¿La FIFA habría planeado las semifinales desde 2025?

Las semifinales del Mundial 2026 ya se definieron y son: Francia vs España e Inglaterra vs Argentina. Los cuatro equipos son los top 4 del ranking FIFA, lo que generó titulares sensacionalistas como “semifinales planeadas por la FIFA desde 2025”.

Lionel Messi Argentina Mundial 2026 / Soccrates Images Ampliar

¿Qué dice realmente la nota de Récord y otros medios?

No se trata de partidos arreglados ni resultados manipulados, sino de la estructura del bracket, para el formato de 48 equipos.

La FIFA colocó a los mejores del ranking, en posiciones opuestas del cuadro para evitar que se eliminaran temprano. Esto garantiza que, si cumplen como favoritos.

colocó a los mejores del ranking, en posiciones opuestas del cuadro para evitar que se eliminaran temprano. Esto garantiza que, si cumplen como favoritos. Es una medida para “blindar el espectáculo”, mantener el equilibrio y premiar el ranking. Se aplicó por primera vez en 2026 y se mantendrá en futuros Mundiales. No es secreto: se anunció como reforma estructural.

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No es conspiración de resultados, sino diseño de fixture para proteger a los cabezas de serie fuertes en un torneo expandido.

Contexto y reacciones