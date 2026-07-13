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Mundial 2026: ¿La FIFA habría planeado las semifinales desde 2025?

Todo planeado desde 2025 en cuanto a las semifinales por la FIFA.

USA president Donald Trump and FIFA president Gianni Infantino during the FIFA Club World Cup 2025

USA president Donald Trump and FIFA president Gianni Infantino during the FIFA Club World Cup 2025 / NurPhoto

En W Deportes como redactora y community manager. También creo contenidos para programas como Martha DebayleKarla Ramos

Las semifinales del Mundial 2026 ya se definieron y son: Francia vs España e Inglaterra vs Argentina. Los cuatro equipos son los top 4 del ranking FIFA, lo que generó titulares sensacionalistas como “semifinales planeadas por la FIFA desde 2025”.

Mundial 2026

Lionel Messi Argentina Mundial 2026 / Soccrates Images

¿Qué dice realmente la nota de Récord y otros medios?

  • No se trata de partidos arreglados ni resultados manipulados, sino de la estructura del bracket, para el formato de 48 equipos.
  • La FIFA colocó a los mejores del ranking, en posiciones opuestas del cuadro para evitar que se eliminaran temprano. Esto garantiza que, si cumplen como favoritos.
  • Es una medida para “blindar el espectáculo”, mantener el equilibrio y premiar el ranking. Se aplicó por primera vez en 2026 y se mantendrá en futuros Mundiales. No es secreto: se anunció como reforma estructural.

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No es conspiración de resultados, sino diseño de fixture para proteger a los cabezas de serie fuertes en un torneo expandido.

Contexto y reacciones

  • Son duelos de alto nivel clásicos europeos y una rivalidad histórica Argentina vs Inglaterra. Muchos lo ven como “semifinales soñadas” para la FIFA por el rating y espectáculo.
  • No hay evidencia de manipulación más allá del bracket; los equipos llegaron por méritos en cancha.

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