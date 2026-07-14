FIFA Fan Fest CDMX: Artistas confirmados para los conciertos de las semifinales

Con cuatro partidos restantes, la emoción del Mundial 2026 poco a poco se va apagando, pero la buena noticia para los aficionados en la Ciudad de México es que habrán dos conciertos en las Semifinales.

FIFA Fan Fest en CDMX / Antonio Torres - FIFA Ampliar

Los días que se disputen los partidos, habrá música después de cada encuentro, la transmisión del juego, al igual que comida y bebida para que los asistentes disfruten de la experiencia.

¿Qué conciertos habrá en el Zócalo?

Después del partido entre Francia y España, Fernando Corona, Elaine Haro y DJ Teantropika, se presentarán alrededor de las 15:30 horas (tiempo centro de México), si no hay tiempo extra.

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El miércoles 15 de julio, tras el Inglaterra contra Argentina, el grupo Los Insensibles estarán presentes en el Fan Fest, aunque todavía no hay un horario definido.

Aunado a los días de partido, el viernes 17 de julio, habrá otro grupo que tocará en el Zócalo, se trata de Merenglass a las 15:00 horas.

FIFA Fan Fest en el Zócalo / Antonio Torres - FIFA Ampliar

Horarios para el FIFA Fan Fest

La FIFA confirmó el horario en el que las puertas al Fan Fest estarán abiertas: