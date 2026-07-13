Mundial 2026: Figura de Noruega y su novia han recibido amenazas a raíz del partido vs Inglaterra

Alexander Sørloth, delantero del Atlético de Madrid y figura de la selección de Noruega, junto a su novia Lena Selnes, han recibido graves amenazas de muerte y una ola de odio en redes sociales tras la eliminación de Noruega ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026.

Alexander Sorloth Noruega Mundial 2026 / Maddie Meyer - FIFA Ampliar

Noruega perdió 2-1 contra Inglaterra en tiempo suplementario. El partido fue histórico porque Noruega volvía a un Mundial tras 28 años de ausencia y llegó lejos, liderada por jugadores como Erling Haaland y Martin Ødegaard.

¿Qué pasó exactamente?

En una contraataque clave cuando Noruega ganaba 1-0, Sørloth decidió rematar en lugar de pasar a Haaland, que estaba mejor posicionado. No convirtió y eso permitió la reacción inglesa, que dio vuelta el marcador. Muchos fans noruegos lo culparon por esa decisión, lo que desató el acoso.

Noruega Alexander Sorloth Mundial 2026 / Ian MacNicol Ampliar

Las amenazas Lena Selnes, publicó capturas de pantalla en Instagram, donde tiene más de 40 mil seguidores, mostrando los mensajes abusivos.

Ella escribió: “El Mundial y el fútbol dan mucha alegría, pero también generan mucho odio. Espero que la gente sea más reflexiva antes de insultar y amenazar”. Indicó que evaluará acciones legales contra las cuentas responsables.

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Sørloth reconoció tras el partido: “Es duro. Hay cosas como esta que desearías haber hecho mejor”. El DT Ståle Solbakken lamentó la situación y aconsejó a los jugadores alejarse de las redes.

Este tipo de acoso no es nuevo en el fútbol, se menciona el caso reciente de Jáminton Campaz con Colombia y el trágico antecedente de Andrés Escobar en 1994.

La pareja ha recibido solidaridad, pero el volumen de comentarios negativos fue masivo, más de 100 mil en algunas publicaciones. Es un recordatorio escalofriante de cómo la pasión por el fútbol puede derivar en odio tóxico en redes.