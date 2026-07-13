Si el audio de Marina Del Pilar no es traición a la Patria, entonces qué es, cuestiona Jorge Romero

Luego de que el periodista Héctor de Mauleón diera a conocer unos audios presuntamente de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar ofreciendo información de las mesas de Seguridad del Gobierno Federal, luego de que tanto ella, como a su esposo Carlos Torres les fueran revocadas sus visas; el presidente Nacional del PAN, Jorge Romero cuestionó en entrevista para “Así Las Cosas” con Carlos Loret de Mola: En esto ¿No hay traición a la Patria?

Romero señaló que “lo de Marina Del Pilar Ávila es gravísimo, al buscar cooperar es porque ella se sabe responsable de imputaciones” y refirió “no buscas cooperar con nadie si sabes que no eres culpable”.

Y recalcó “la pregunta que nos hacemos como oposición es: ¿No hay traición a la patria?“ y reprochó que ”en este país no existe el mismo racero", señalando que del Gobierno Federal no hay “ningún comentario al respecto”.

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Sin embargo, recordó el caso de Maru Campos, gobernadora panista que dijo fue señalada por desmantelar un narco laboratorio.

El líder panista señaló a la gobernadora de Baja California diciendo “estas reconociendo que algo debes”, por lo que adelantó que desde el Comité Estatal solicitarán la licencia de la gobernadora Marina Del Pilar, afirmando que “es lo mínimo”, tal como lo hicieron con Rubén Rocha Moya, quien dijo “por cierto ya lo van a reinstalar”.

Romero refirió que “de julio de 2025 a un año, Morena ha bajado 18 puntos como marca, la presidenta 14 puntos y 1 punto equivale a 1 millón de votos... no te estoy diciendo que ya se pasaron al PAN”, pero afirmó que esos votos ya no están con Morena.

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