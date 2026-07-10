Un verano contigo: Bad Bunny apuesta por el futuro de Puerto Rico con un campamento gratuito para impulsar a 270 jóvenes

Un verano para descubrir talentos

Mientras continúa siendo una de las figuras más influyentes de la música a nivel mundial, Bad Bunny decidió enfocar parte de sus esfuerzos en las nuevas generaciones de Puerto Rico. El artista presentó la edición 2026 de Un Verano Contigo, un programa educativo y cultural impulsado por la Fundación Good Bunny que reunirá a 270 jóvenes en una experiencia gratuita de aprendizaje y crecimiento.

La iniciativa busca ofrecer mucho más que entretenimiento durante las vacaciones. Durante tres semanas, los participantes podrán desarrollar habilidades creativas y personales mediante talleres especializados en música, artes visuales, moda, deporte y bienestar emocional, guiados por profesionales de cada disciplina.

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Mucho más que clases de arte

El campamento se realizará en la Universidad del Sagrado Corazón, en Puerto Rico, donde los jóvenes tendrán acceso a actividades diseñadas para estimular tanto su creatividad como su confianza.

El programa contempla clases de producción musical, expresión artística, diseño de moda, actividades deportivas y espacios enfocados en la salud mental, un aspecto que la fundación considera fundamental para el desarrollo integral de los participantes. Además, los asistentes convivirán con artistas, educadores y especialistas que compartirán sus experiencias profesionales y personales.

Bad Bunny inaugura su campamento gratuito. (Photo by Karwai Tang/WireImage) / Karwai Tang Ampliar

La misión de la Fundación Good Bunny

Desde hace varios años, la Fundación Good Bunny trabaja para acercar oportunidades educativas y culturales a niños y jóvenes puertorriqueños. Con Un Verano Contigo, la organización busca reducir las barreras económicas que muchas familias enfrentan para acceder a este tipo de programas, permitiendo que el talento sea el verdadero protagonista.

La edición 2026 mantiene esa filosofía al ofrecer todas las actividades sin costo para los participantes, apostando por una formación que combine creatividad, disciplina, trabajo en equipo y bienestar emocional.

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Artistas que inspiran desde la experiencia

Uno de los principales atractivos del campamento será la participación de figuras reconocidas de la escena artística puertorriqueña, quienes compartirán conocimientos y experiencias con los jóvenes.

Entre los invitados destacan artistas como RaiNao e iLe, quienes colaborarán en distintas actividades para mostrar a los participantes que es posible construir una carrera artística sin perder el vínculo con sus raíces y su comunidad.

Bad Bunny. (Photo by Tomohiro Ohsumi/Getty Images for Spotify) / Tomohiro Ohsumi Ampliar

Un compromiso que va más allá de la música

Aunque Bad Bunny suele acaparar titulares por sus lanzamientos musicales y presentaciones internacionales, esta iniciativa refleja otra faceta de Benito Antonio Martínez Ocasio: la de un artista comprometido con el desarrollo social de su país.

A través de este proyecto, el cantante busca que los jóvenes descubran nuevas vocaciones, fortalezcan sus habilidades y encuentren espacios seguros para expresarse. La apuesta no solo consiste en formar futuros músicos o diseñadores, sino también en impulsar una generación con mayores oportunidades para construir su propio camino.

Con Un Verano Contigo, Bad Bunny reafirma que el éxito también puede medirse por el impacto positivo que se deja en la comunidad. En esta ocasión, su mayor escenario será el futuro de cientos de jóvenes puertorriqueños que tendrán la oportunidad de aprender, crear y soñar en grande gracias a una iniciativa que pone el talento y la educación en el centro.

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