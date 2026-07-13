Crecen a más de 8 mil millones los recursos desaparecidos en Morelos con Cuauhtémoc Blanco

Los malos manejos de recursos públicos en el estado de Morelos durante la administración de Cuauhtémoc Blanco van en aumento. Nuevas auditorías federales reportaron más irregularidades y el monto del presunto desfalco en el estado ya supera los 8 mil millones de pesos.

Pese a ello, hasta la fecha la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sigue sin presentar denuncias por estos hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la gestión el exfutbolista y hoy diputado federal, quien apenas el pasado 5 de julio fue encarado por manifestantes cuando se dirigía a un partido de futbol.

La semana pasada la ASF actualizó sus bases de datos tras la entrega de un nuevo paquete de auditorías ante el Congreso. Los datos oficiales muestran que las anomalías en el manejo del presupuesto federal que Moreo recibió en la gestión en el Blanco, correspondiente al periodo de 2019 a 2024 van es acenso.

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En números exactos, los recursos observados por los auditores que podrían haber sido desviados o mal manejados ascienden a 8 mil 641 millones 355 mil 148 pesos. Ello como resultado de la detección e identificación de 185 posibles irregularidades graves en el manejo de recursos.

Aunque se trata de observaciones que en el papel podrían aclararse conforme llega más información en Morelos ha pasado justo lo contrario: los desfalcos siguen en ascenso.

Por ejemplo, al corte de julio de 2024 el monto de las irregularidades detectadas en la gestión de Blanco era de tres mil 998 millones de pesos, mientras que para octubre de 2025 la cifra había escalado a cinco mil 738 millones de pesos.

Y si bien el gobierno de Morelos ha conseguido aclarar o justificar el destino de 1 mil 775 millones de pesos observados en el estado en este periodo de tiempo, el monto de lo presuntamente defraudado ha crecido en mayor proporción.

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM Ampliar

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El saqueo en salud, seguridad, educación…

Los informes de auditorías transparentados por la ASF reportan 185 distintas irregularidades graves en el manejo de 20 distintos fondos, subsidios y programas federales a través de los cuales se canalizaron recursos desde la federación al estado de Morelos.

En 2023, por ejemplo, que es uno de los años con la mayor cantidad de recursos observados e el estado con casi 1 mil 800 millones, diez de las anomalías graves se detectaron en las participaciones federales que se entregaron a la entidad y que deberían haberse empleado en acciones en diversos municipios.

En tanto se identificaron seis potenciales fraudes en el manejo de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; tres posibles hechos de corrupción en el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades; tres en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; entre otros.

En 2019, por ejemplo, el primer año de la gestión de Blanco al frente de Morelos, el monto de los recursos posiblemente desviados supera los mil millones. Ocho de las irregularidades graves se identificaron en los recursos etiquetados para seguridad canalizados tanto al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, así como al Subsidios para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad De México.

A su vez se identificaron tres posibles hechos de corrupción tanto en el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, así como en el entonces llamado Programa Nacional de Ingles.

Cabe señalar que aun cuando estas irregularidades ya tienen más de cinco años de haber ocurrido hasta ahora la ASF no ha presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR para que se indague y proceda contra quien resulte responsable de la administración de Blanco.

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