César Arturo Ramos es eliminado del Mundial 2026; ¿por qué lo dejó fuera la FIFA?

El árbitro mexicano César Arturo Ramos cierra su ciclo en la Copa Mundialista de la FIFA 2026. Tras una destacada trayectoria en tres ediciones mundialistas (2018, 2022 y 2026), el silbante de 42 años pone punto final a su participación en la máxima justa del fútbol.

Carlo Ancelotti y César Ramos / Eston Parker/ISI Photos Ampliar

Un récord histórico para México César Arturo Ramos Palazuelos llegó al Mundial 2026 con la meta de romper marcas nacionales. Lo consiguió: se convirtió en el árbitro mexicano con más partidos pitados en Copas del Mundo, superando al legendario Armando Archundia.

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Entre sus asignaciones más relevantes destacan:

• Debut ante Irán vs Nueva Zelanda.

• El choque de alto voltaje Escocia vs Brasil en Miami, donde dirigió un trío 100% mexicano junto a Alberto Morín y Marco Bisguerra.

Con nueve encuentros mundialistas en total, Ramos igualó o superó registros de árbitros de élite como el argentino Néstor Pitana, consolidándose como uno de los referentes de Concacaf.

Polémicas que marcaron su paso por 2026

Como suele ocurrir en las grandes citas, las decisiones de Ramos generaron debate. Tras el partido Escocia-Brasil, recibió críticas en redes sociales por supuestas inconsistencias en faltas y un gol anulado. A pesar de ello, la FIFA confió en él durante la fase de grupos, reconociendo su experiencia y manejo de partidos de alta presión.

César Arturo Ramos pitando en el Escocia vs Brasil / Jam Media Ampliar

¿Qué sigue para César Arturo Ramos?

Con 42 años, Ramos todavía tiene margen para continuar en competiciones de élite como la Liga MX, Concachampions o la Copa América. Su participación en tres Mundiales lo coloca en el Olimpo de los árbitros mexicanos, solo por detrás de figuras históricas.