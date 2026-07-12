FIFA Fan Fest CDMX: Cuándo y a qué hora es el megaintercambio de estampas Panini en el Zócalo / NurPhoto

Este domingo 12 de julio de 2026, el FIFA Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México se convertirá en el epicentro del coleccionismo futbolero con el megaintercambio oficial de estampas Panini del Mundial 2026. Panini busca romper el Récord Guinness al mayor intercambio de estampas deportivas en solo cuatro horas. ¡No te lo pierdas!

Álbum Panini / Jamie Squire Ampliar

¿Cuándo y dónde es el megaintercambio de estampas?

• Fecha: Domingo 12 de julio de 2026

• Horario: De 12:00 a 16:00 horas

• Lugar: FIFA Fan Fest CDMX, en el Zócalo capitalino (Plaza de la Constitución, Centro Histórico)

• Entrada: Totalmente gratuita para todo el público.

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El evento se realiza de forma simultánea en Guadalajara (Zapopan), pero la sede de la CDMX es la más grande y emblemática para los aficionados de la capital.

¿Qué puedes esperar en el Fan Fest?

• Zonas de intercambio masivo para que lleves tus repetidas y completes tu álbum Panini.

• Dinámicas de donación social de estampas.

• Sorpresas y premios si completas tu colección en el lugar.

• Ambiente festivo con DJs en vivo, música, gastronomía y toda la vibra del Mundial 2026.

Panini ha preparado todo para que este sea el intercambio más grande del mundo. Trae tus álbumes, repetidas y mucha energía. ¡Cada estampa cuenta para hacer historia!

Fan Festival CDMX / Antonio Torres - FIFA Ampliar

Tips para aprovechar al máximo el megaintercambio de Panini

• Llega temprano para asegurar buen lugar en las zonas de intercambio.

• Organiza tus repetidas por equipos o jugadores para intercambiar más rápido.

• Lleva varias carpetas o folders para proteger tu colección.

• Combina la visita con la transmisión de partidos o las demás actividades del Fan Fest en el Zócalo.

• Si aún no tienes el álbum, en el lugar habrá opciones para adquirirlo y empezar.

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El álbum Panini del Mundial 2026 ha sido uno de los más esperados, con 48 selecciones y cerca de 980 estampas. Este megaintercambio es la oportunidad perfecta para cerrar tu colección antes de que avance el torneo.