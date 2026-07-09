Taylor Swift al Emmy: Estas son las cinco nominaciones que consiguió por el documental ‘The Eras Tour’

Mx - Taylor Swift está nominada al Emmy por el 'The Eras Tour'

El fenómeno de Taylor Swift sigue sumando reconocimientos ya no solo en la música. Ahora, la cantante obtuvo cinco nominaciones al Emmy gracias a “Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show", el especial de concierto disponible en Disney+, consolidando el impacto que tuvo una de las giras más exitosas en la historia de la música.

¿Cuáles son las cinco nominaciones al Emmy que recibió Taylor Swift?

El especial “Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show”, que documenta el último concierto de la gira en Vancouver, fue nominado en las siguientes categorías:

Mejor Especial de Variedades Pregrabado (Outstanding Variety Special – Pre-Recorded).

Mejor Dirección para un Especial de Variedades.

Mejor Edición de Imagen.

Mejor Mezcla de Sonido.

Mejor Dirección Técnica y Trabajo de Cámaras para un Especial.

Taylor Swift aparece acreditada como productora e intérprete del proyecto, por lo que también sería reconocida en caso de que el especial resulte ganador en la categoría principal.

¿Por qué ‘The Eras Tour’ sigue haciendo historia?

La gira The Eras Tour se convirtió en un fenómeno mundial desde su inicio y rompió múltiples récords de asistencia y recaudación. De acuerdo con cifras oficiales, fue la primera gira en superar los 2 mil millones de dólares en ingresos, mientras que su versión cinematográfica también hizo historia al convertirse en la película de concierto más taquillera de todos los tiempos.

El especial nominado al Emmy muestra el último concierto de la gira, realizado en Vancouver, y ofrece una producción renovada que resume las distintas etapas musicales de la cantante, conocidas como sus “eras”.

Mx - The Eras Tour by Taylor Swift / Emma McIntyre/TAS24 Ampliar

¿Cuándo serán los Premios Emmy 2026?

La 78.ª edición de los Premios Emmy se celebrará el 14 de septiembre de 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles, donde Taylor Swift competirá con otras producciones destacadas en la categoría de especiales de variedades.

En caso de ganar, la cantante sumaría un nuevo Emmy a su trayectoria. Swift ya obtuvo este reconocimiento en 2015 por el interactivo AMEX Unstaged: Taylor Swift Experience, por lo que una victoria este año reforzaría aún más su carrera también como productora audiovisual.