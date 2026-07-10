Inflación anual baja a 3.37% en junio; caída en precios de frutas y verduras impulsa descenso mensual

El jitomate destaca entre los productos que más contribuyeron a reducir la inflación en México: INEGI / W Radio

La inflación en México continuó moderándose durante junio. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una disminución mensual de 0.27%, con lo que la inflación anual se ubicó en 3.37%, su nivel más bajo en los últimos meses y por debajo del 4.32% observado en junio de 2025.

El comportamiento de los precios estuvo impulsado principalmente por una caída en los productos agropecuarios, especialmente en frutas y verduras, cuyos precios disminuyeron 8.99% durante el mes. En contraste, la inflación subyacente —que refleja la tendencia de mediano plazo al excluir bienes de alta volatilidad— aumentó 0.24% mensual y se ubicó en 4.03% anual, lo que indica que las presiones sobre mercancías y servicios aún persisten.

Entre los productos que más contribuyeron a reducir la Inflación en México destacaron el jitomate, cuyo precio cayó 38.98%, el huevo con una baja de 7.21%, así como los chiles serrano y poblano. Estas disminuciones compensaron los incrementos registrados en productos como el aguacate, que aumentó 24.53%, la papa con 9.32%, además de la vivienda propia y los alimentos preparados.

El índice no subyacente retrocedió 2.04% mensual, favorecido por el descenso de los productos agropecuarios, mientras que los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno mostraron un incremento marginal de 0.08%.

En junio 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 145.131 y representó una disminución de 0.27% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.37%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️4.03%… pic.twitter.com/HqMV1jWS1l — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 9, 2026

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Canasta básica y servicios muestran comportamientos distintos

En términos regionales, Quintana Roo, Sonora y Sinaloa registraron las mayores variaciones mensuales de precios, mientras que Tlaxcala, Puebla y Nayarit reportaron las disminuciones más pronunciadas.

El INEGI también informó que la Canasta de Consumo Mínimo, que concentra 170 bienes y servicios esenciales para los hogares, registró una disminución mensual de 0.66% y una inflación anual de 3.04%, una señal de alivio para el gasto de las familias de menores ingresos.

No obstante, algunos rubros continúan mostrando incrementos importantes en términos anuales. Los servicios educativos aumentaron 5.93%, los restaurantes y servicios de alojamiento 6.63%, mientras que los seguros y servicios financieros registraron un alza de 6.74%, lo que refleja que las presiones inflacionarias permanecen en diversos sectores de la economía. La Inflación México continúa mostrando diferencias entre los distintos componentes que integran el índice de precios.

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