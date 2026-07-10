Declan Rice preocupa a Inglaterra: un virus pone en riesgo su juego ante Noruega en el Mundial 2026

Inglaterra podría enfrentar a Noruega con una baja sensible en los cuartos de final del Mundial 2026. Declan Rice fue aislado de la concentración por un virus estomacal y su participación en el partido de este sábado permanece en duda mientras el cuerpo técnico monitorea su evolución.

Declan Rice / NurPhoto Ampliar

¿Por qué Declan Rice está en duda para jugar contra Noruega?

La Selección de Inglaterra recibió una noticia inesperada a pocas horas de disputar uno de los partidos más importantes de la Copa del Mundo 2026. El mediocampista Declan Rice fue separado del resto del plantel como medida preventiva tras presentar un virus estomacal.

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El objetivo del cuerpo médico inglés es evitar cualquier posible contagio dentro de la concentración, por lo que el futbolist permanece bajo observación mientras se evalúa su recuperación.

De momento, la federación inglesa no ha confirmado si Rice podrá estar disponible para enfrentar a Noruega, un duelo que definirá a uno de los semifinalistas del torneo.

¿Qué problemas físicos arrastra Declan Rice?

De acuerdo con información publicada por el Daily Mail, el volante ya llegaba con algunas molestias musculares antes de presentar el cuadro viral.

Rice había reportado molestias en los isquiotibiales y en la zona lumbar durante los últimos días. Aunque ninguna de ellas parecía poner en riesgo su participación, el virus cambió el panorama y obligó al cuerpo técnico a tomar medidas inmediatas.

Las próximas horas serán clave para determinar si el mediocampista puede reincorporarse al grupo o si Inglaterra tendrá que afrontar los cuartos de final sin uno de sus futbolistas más importantes.

Declan Rice jugando a México / NurPhoto Ampliar

¿Qué tan importante ha sido Declan Rice para Inglaterra en el Mundial 2026?

La posible ausencia preocupa porque Rice ha sido uno de los pilares del mediocampo inglés durante el torneo. El futbolista disputó cuatro de los cinco encuentros que ha jugado Inglaterra en la Copa del Mundo y colaboró con una asistencia en la victoria frente a Croacia durante la fase de grupos.

Su único partido sin aparecer como titular fue ante Panamá, cuando el cuerpo técnico decidió dar descanso a varios jugadores habituales tras asegurar la clasificación.

Su capacidad para recuperar balones, equilibrar el mediocampo y comenzar las jugadas ofensivas lo convierten en una pieza difícil de reemplazar en un compromiso de eliminación directa.

Jordan Henderson ya está descartado

La incertidumbre alrededor de Rice se suma a otra baja confirmada para el conjunto inglés.

Jordan Henderson quedó fuera del resto del Mundial después de sufrir una fractura de muñeca durante los festejos posteriores al triunfo sobre México en los octavos de final. El experimentado mediocampista fue sometido a una intervención quirúrgica y no podrá volver a jugar en el torneo.

Con Henderson descartado y Rice entre algodones, el entrenador inglés analiza modificaciones importantes en la zona media del campo para enfrentar a Noruega.

La ausencia de dos jugadores con experiencia internacional obligaría a Inglaterra a confiar en alternativas con menos recorrido en partidos de alta exigencia.

¿Cuándo se juega Inglaterra vs Noruega por el Mundial 2026?

El duelo entre Inglaterra y Noruega se disputará este sábado en el Estadio de Miami y pondrá en juego uno de los boletos a las semifinales del Mundial 2026.

Además del pase a la siguiente ronda, el partido tiene un atractivo adicional: el vencedor podría enfrentarse a la Selección de Argentina, siempre que el equipo dirigido por Lionel Scaloni consiga eliminar a Suiza en su respectivo cruce de cuartos de final.

En la otra llave del torneo, Francia ya espera conocer a su rival, mientras que España y Bélgica definirán al último integrante de las semifinales.

Declan Rice entrenando / Richard Pelham Ampliar

Lo que sigue para Inglaterra

Las próximas horas serán decisivas para conocer si Declan Rice supera el virus estomacal y recibe el alta médica para enfrentar a Noruega. Inglaterra necesita a uno de sus hombres más influyentes para mantener vivo el sueño mundialista y avanzar a las semifinales, donde podría encontrarse con Argentina. En caso de no recuperarse a tiempo, el cuerpo técnico deberá reorganizar el mediocampo en un duelo que puede marcar el destino del equipo en el Mundial 2026.