Sí al Desarme, Sí a la Paz: módulos de canje reciben mil 800 granadas y más de 11 mil armas

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llamó a la población a continuar participando en el programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz", al afirmar que la destrucción voluntaria de armas de fuego contribuye a prevenir la violencia y salvar vidas.

En el Día internacional de la destrucción de armas de fuego, refrendamos nuestro compromiso de seguir promoviendo campañas de desarme voluntario para evitar que estos artefactos lleguen a manos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 🇲🇽 @Claudiashein @GobiernoMX @Defensamx1… pic.twitter.com/RRNBVSXsUU — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) July 9, 2026

¿Qué busca el programa Sí al Desarme?

Durante el arranque de una jornada del programa en la Basílica de Guadalupe, la funcionaria sostuvo que la estrategia forma parte de la política de atención a las causas de la violencia impulsada por el Gobierno de México y busca reducir los riesgos que representa la presencia de armas de fuego en los hogares y las comunidades.

“Creemos firmemente que, si una sola vida se salva con este programa, bien vale la pena todo el esfuerzo”. —

Rodríguez recordó que el mecanismo permite a la ciudadanía entregar de manera voluntaria, anónima y sin consecuencias legales armas de fuego, municiones y explosivos a cambio de un incentivo económico, con el propósito de retirarlas definitivamente de circulación.

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¿Cuántas armas han sido entregadas en el programa?

Informó que del 1 de octubre de 2024 al 6 de julio de 2026 se han recibido 11 mil 679 armas de fuego en las 32 entidades del país, de las cuales 6 mil 404 son armas cortas, 3 mil 419 armas largas y mil 856 granadas, además de más de 700 mil cartuchos.

La titular de Gobernación destacó que el armamento es destruido en el lugar por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, con lo que se evita que vuelva a ser utilizado.

Señaló que el programa también contempla el intercambio de juguetes bélicos por juguetes educativos para promover entre niñas y niños una cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos.

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¿Cómo participa la sociedad en esta estrategia?

En el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, la secretaria convocó a autoridades religiosas, gobiernos estatales y municipales, así como a la sociedad civil, a seguir difundiendo el programa para ampliar la participación ciudadana.

“México no está condenado a la guerra; México está destinado a la paz, con bienestar y justicia”. —

Rosa Icela Rodríguez subrayó que la estrategia ha sido posible gracias a la coordinación entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, los gobiernos estatales y municipales, así como organizaciones religiosas que facilitan la instalación de módulos de canje en atrios de iglesias y otros espacios públicos.

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