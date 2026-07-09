Otra polémica en el Mundial: Designan a puros árbitros argentinos para el partido de Francia vs Marruecos

A pesar de todas las polémicas con los temas arbitrales que han surgido últimamente en el Mundial. La FIFA ha designado a una plantilla arbitral totalmente argentina.

Kylian Mbappé con el árbitro Ilgiz Tantashev / Soccrates Images Ampliar

Facundo Tello será el árbitro central, mientras que los asistentes son Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade. El cuarto oficial será Darío Herrera, mientras que en caso de ser necesario, Cristian Navarro es el árbitro reserva.

La reacción en redes sociales no fue positiva, ya que la publicación de los árbitros llegó horas después del encuentro entre Argentina y Egipto, donde hubieron jugadas claves que afectaron al resultado del juego.

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Han surgido algunas conspiraciones en internet después del nombramiento de los árbitros, unos indican que es para limpiar el nombre de los argentinos y que no habrá ninguna polémica. Mientras que otros afirman que la FIFA lo hace para ayudar a Marruecos.

¿Qué dijo Didier Deschamps sobre la designación arbitral?

Le preguntaron acerca de Facundo Tello, el técnico francés respondió: “Mi rival es Marruecos, no el árbitro, al contrario, él está ahí para hacer cumplir las reglas del juego de la forma más justa posible. Los únicos errores son los de los jugadores”.

Conferencia de prensa de Didier Deschamps previo a la semifinal / Tullio Puglia - FIFA Ampliar

También dijo que espera el mismo arbitraje que el partido ante Paraguay: “Espero que el señor Tello y sus asistentes sean tan buenos como el señor Letexier y sus asistentes que arbitraron el otro partido”.

“En todos los partidos hay situaciones que pueden decantarse hacia un lado u otro. Y eso vuelve a ocurrir en este Mundial y las quejas dependen siempre de qué lado estás” afirmó Deschamps.