Homicidios dolosos registraron una baja del 46% en México

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, (SESNSP) informó que mayo de 2026 se convirtió en el mes con menor incidencia de homicidios dolosos, en los últimos 12 años, al registrar un promedio diario de 47.3 víctimas, lo que representa una reducción de 46 por ciento.

Durante la presentación del informe mensual de incidencia delictiva, Figueroa Franco destacó el promedio diario de homicidios pasó de 86.9 víctimas en septiembre de 2024 a 47.3 en mayo de 2026, lo que representa 39 asesinatos menos por día.

¿Qué entidades concentraron la mayor cantidad de homicidios dolosos?

Guanajuato, con 8.8% del total nacional

Baja California, con 7.8%

Chihuahua, con 7.7%

Sinaloa, con 6.8%

Morelos y Estado de México, ambos con 5.9%

Guerrero, con 5.5%

Veracruz, con 5.3%

La titular del SESNSP señaló que 28 entidades federativas registraron disminuciones en su promedio diario de homicidios dolosos al comparar los primeros cinco meses de 2025 con el mismo periodo de 2026.

De acuerdo con la gráfica, los homicidios dolosos disminuyeron 46% desde el inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Ampliar

Entre los estados con mayores reducciones destacó:

San Luis Potosí, con una baja de 81%

Zacatecas, con 63%,

Quintana Roo, con 60.8 por ciento.

En el caso de Guanajuato, la funcionaria aseguró que uno de los estados con mayores niveles de violencia, Figueroa Franco indicó que el promedio diario de homicidios pasó de 12.7 en febrero de 2025 a 4.1 en mayo de 2026, lo que representa una reducción de 68%, atribuida a la captura de generadores de violencia.

¿Qué otros delitos registraron una disminución en México?

En el caso del robo de vehículo con violencia, el promedio diario pasó de 149.1 casos en octubre de 2024 a 85.7 en mayo de 2026, una reducción de 43%.

Además, al comparar los primeros cinco meses de 2025 con el mismo periodo de 2026, el SESNSP reportó disminuciones en diversos delitos: