Homicidios caen 60% en Edomex: Delfina Gómez presenta cifras históricas de seguridad en 2026

Delfina Gómez reporta baja de 60% en homicidios dolosos en el Estado de México. FB

El Estado de México registró una reducción del 60 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, de acuerdo con datos presentados durante la Mañanera del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que la entidad pasó de un promedio de 6.6 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 2.7 casos por día en mayo de 2026, una disminución que coloca al Edomex entre las entidades con avances relevantes en la reducción de este delito de alto impacto.

Estado de México logra reducir 60% los homicidios. FB Ampliar

¿Cuántos homicidios se redujeron en el Estado de México durante 2026?

Según la información oficial, la baja en los homicidios dolosos forma parte de los resultados obtenidos mediante la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por el Gobierno de México.

La reducción del 60 por ciento refleja una tendencia sostenida a la baja en uno de los delitos que más afectan a la población y que históricamente ha representado un reto para las autoridades mexiquenses.

¿Qué acciones de seguridad se implementan en el Edomex?

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabeza diariamente las Mesas para la Construcción de la Paz, espacios donde se analizan los índices delictivos, se revisan reportes de incidencia y se diseñan estrategias para fortalecer la seguridad en las distintas regiones del estado.

Estas reuniones permiten coordinar acciones entre corporaciones de seguridad, fuerzas federales y gobiernos municipales para atender las zonas con mayores desafíos en materia de prevención y combate al delito.

Operativos Enjambre y Restitución fortalecen resultados

Entre las acciones más destacadas se encuentran los operativos Enjambre y Restitución, mediante los cuales las autoridades han asegurado más de 2 mil 100 inmuebles y recuperado más de mil 200 propiedades en 79 municipios del Estado de México.

Las autoridades estatales señalan que estos operativos buscan combatir actividades ilícitas relacionadas con la ocupación irregular de inmuebles y fortalecer la seguridad patrimonial de las familias mexiquenses.

Con estos resultados, el Estado de México mantiene una tendencia positiva en materia de seguridad pública durante 2026, respaldada por acciones de coordinación institucional y operativos estratégicos en distintas regiones de la entidad.