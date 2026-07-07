Cinco estrenos de cine que prometen conquistar la cartelera en julio de 2026

Un mes lleno de grandes apuestas

Las salas de cine se preparan para recibir algunos de los estrenos más importantes del verano. Durante julio de 2026, los estudios apuestan por franquicias consolidadas, historias clásicas reinventadas y nuevas producciones que prometen atraer a millones de espectadores alrededor del mundo.

Desde el esperado regreso de Spider-Man hasta la nueva película de Christopher Nolan, la cartelera ofrece opciones para quienes disfrutan de la acción, el terror, la animación y las grandes aventuras.

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Minions & Monstruos

La animación tampoco se queda atrás con “Minions & Monstruos”, una producción que reúne el característico humor de los inseparables personajes amarillos con una nueva aventura llena de criaturas fantásticas. Esta película se estrenó el 1 de julio de 2026.

Está dirigida principalmente al público infantil, aunque conserva el estilo de comedia que ha convertido a los Minions en uno de los fenómenos cinematográficos más exitosos de la última década.

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Posesión infernal: En llamas

Los aficionados al cine de horror también tendrán un estreno destacado con “Posesión infernal: En llamas”.

La nueva entrega de la reconocida franquicia llegará a cines el 9 de julio de 2026 y promete mantener el estilo que convirtió a la saga en un referente del género, con una historia llena de suspenso, criaturas demoníacas y escenas que buscarán sorprender incluso a los seguidores más experimentados.

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Moana

El público familiar también encontrará una opción atractiva con la llegada de una nueva película de “Moana”. Llegará a la pantalla grande el 9 de julio de 2026.

La querida protagonista regresa para vivir una nueva aventura en el océano, acompañada de personajes que conquistaron al público desde la primera entrega. Disney busca repetir el éxito de una de sus franquicias más populares de los últimos años con una historia cargada de música, humor y emotivos mensajes.

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La Odisea

Otro de los grandes lanzamientos del mes es “La Odisea”, dirigida por Christopher Nolan. Llegará a la pantalla grande el 16 de julio de 2026.

El cineasta lleva al cine el clásico poema épico de Homero con una producción de gran escala y un elenco repleto de figuras de Hollywood. La película narrará el largo viaje de Odiseo para regresar a su hogar después de la guerra de Troya, combinando acción, drama y espectaculares efectos visuales.

La cinta es considerada una de las apuestas cinematográficas más ambiciosas de 2026.

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Spider-Man: Un nuevo día

Uno de los estrenos más esperados del mes es “Spider-Man: Un nuevo día”, que marca el regreso del superhéroe arácnido a la pantalla grande. Llegará a cines el 30 de julio de 2026

La película continuará explorando la vida de Peter Parker tras los acontecimientos de las entregas anteriores, presentando nuevos desafíos y villanos que pondrán a prueba al héroe de Marvel. La expectativa entre los seguidores del personaje es alta, convirtiéndola en una de las cintas con mayor potencial para dominar la taquilla durante julio.

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Una cartelera para todos los públicos

Con propuestas que abarcan desde el cine de superhéroes hasta el terror, pasando por la animación y las adaptaciones literarias, julio de 2026 se perfila como uno de los meses más fuertes para la industria cinematográfica. Los estudios confían en que estas producciones impulsen la asistencia a las salas y se conviertan en algunos de los mayores éxitos del año.

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