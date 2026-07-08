Pemex y Petrobras explorarán aguas profundas para rescatar el yacimiento Cantarell

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra decidido a exprimir las últimas reservas de petróleo que le quedan al yacimiento Cantarell, un activo que llegó a ser de los más grandes del mundo pero que hoy agoniza.

¿Por qué Cantarell Pemex busca una alianza con Petrobras?

Para lograrlo, Petróleos Mexicanos (Pemex), bajo la dirección de Juan Carlos Carpio Fragozo, firmó una alianza estratégica con la petrolera brasileña Petrobras con el objetivo de aprovechar su amplia experiencia en aguas profundas y explorar nuevas oportunidades en este activo integral.

En el espacio de “Negocios W con Jeanette Leyva Reus”, el periodista columnista de El Financiero, Atzayaelh Torres, destacó que hace poco más de 20 años Cantarell producía 2.2 millones de barriles diarios de crudo, una cifra contrastante si se compara con los 1.5 millones de barriles que extrae actualmente todo Pemex en su conjunto.

Hoy en día, Cantarell, que inició operaciones comerciales en 1979 y fue administrada en tiempos del expresidente José López Portillo, apenas aporta 112 mil barriles diarios a la producción nacional.

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¿Qué busca la colaboración entre Pemex y Petrobras?

Destacó que la misión de esta colaboración será aplicar técnicas y tecnologías avanzadas para elevar la extracción de petróleo en Cantarell.

El yacimiento quedó sin presión en sus campos tras la acelerada explotación ocurrida durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, puntualizó el experto, quienes aprovecharon los altos precios internacionales para incrementar las exportaciones hacia Estados Unidos, impidiendo que el hidrocarburo fluya de manera natural, pero dejando una gran cantidad de recursos remanentes que aún pueden ser rescatados.

¿Qué otros proyectos contempla la alianza?

Además de intervenir en Cantarell, Pemex y Petrobras explorarán el territorio marino con la finalidad de localizar más campos petroleros potenciales que ayuden a sostener la débil plataforma petrolera del país.

Aunque se reconoce el esfuerzo del gobierno mexicano por elevar la producción en campos maduros y activos viejos, el analista reiteran la importancia de fortalecer la exploración petrolera de forma integral en todo el territorio para sembrar las oportunidades energéticas que sostendrán a las próximas generaciones.

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