Ventas en línea durante el Mundial sí crecieron: DiDi Shop

Los grandes eventos como el Mundial de Futbol potencializan el comercio, los pequeños negocios pudieron acercarse a los más de 30 millones de usuarios de la plataforma. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El día de la inauguración del Mundial 2026 fue el mejor en ventas para DiDi Shop, aseguró el director comercial de DiDi Shop para México y Latinoamérica, Rodrigo Rogel, quien compartió: vemos como los grandes eventos potencializan el incremento de ventas vimos crecer categorías significativamente como cervezas, vinos y licores, botanas, congelados, son las categorías que más afluencia generaron en la temporada mundialista.

En el espacio de Negocios W, con Jeanette Leyva Reus, el directivo de la plataforma con presencia en más de 60 ciudades de México y 13 mil tiendas conectadas. detalló que DiDi Shop representa una gran oportunidad para los pequeños negocios de llevar sus productos a la puerta los más de más de 30 millones de usuarios activos mensuales, incrementando su venta entre un 20 y 30%.

Para DIDI Shop, con 11 categorías de negocios dentro de su plataforma, las principales son supermercados, despensa abarrotes, productos de limpieza y frescos son los que más se venden, así como tiendas de conveniencia y farmacias, así como electrónicos, vitaminas y suplementos y mascotas, con lo que afirma Rodrigo, DiDi Shop busca ofrecer todo el producto que el cliente esté buscando.

¡El fútbol mueve la economía del delivery! ⚽️🍻



Los acontecimientos deportivos de gran magnitud impulsaron drásticamente el volumen de ventas. Se observó un repunte masivo en la demanda de cerveza, licores, bebidas, snacks y alimentos congelados de fácil preparación… pic.twitter.com/zZdJaAtTaq — W Radio México (@WRADIOMexico) July 23, 2026

Los grandes eventos siempre significan buenas ventas

Sobre las ventas mundialistas detalló que durante la inauguración del mundial fue le mejor día con la venta de más de 8 mil 500 bolsas de papas fritas más de 7 mil cervezas y más de 5 mil 500 refrescos antes y durante el partido. Por lo que afirmó que la demanda de estos y otros productos creció durante los partidos de futbol, sobre en todo en las ciudades sede.

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Pero el resto del año las cosas no van mal, por el contrario, Rodrigo detalló que eventos como el Día de las Madres es el día donde más cerveza se ha vendido este año, si comparamos este con el de 2025, creció en 500%. Por lo que aseguró que la tendencia es positiva en este sector, las personas siguen buscan que sus productos favoritos lleguen a la puerta de su casa.

Por ello dijo que la plataforma busca ser el canal “conveniente y accesible para los usuarios, que no tengan que pagar más, con precios y descuentos de las tiendas físicas”.

Sobre las quejas, dijo que DiDi Shop cuenta con un equipo de atención al cliente 24/7 para resolver los problemas de manera directa, para dar una respuesta según el caso.

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