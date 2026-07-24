Día del Tequila: producción supera los 300 millones de litros en lo que va del año

La industria tequilera suma más de 300 millones de litros producidos en lo que va de este año y celebra por vez primera el día oficial del tequila / FOTO: Especial

Este 24 de julio se celebra por vez primera el Día del Tequila, un momento conmemorativo que representa el esfuerzo de miles de manos y cientos de familias dedicadas a la agroindustria del tequila y el agave, que tan solo en lo que va del año han alcanzado una producción de más de 300 millones de litros; “la tarea no es fácil, pero se busca desde la industria abrir nuevos mercados”, afirmó el productor de tequila y agave, Bruno Barba, quien reconoce que “la exportación se va recuperando”.

Producción y exportación impulsan al Día del Tequila

En entrevista con Jeanette Leyva Reus, Barba resaltó que este es un día de suma importancia, luego de que por décadas se celebrara el tequila el tercer sábado del mes de marzo. Y no es para menos, ya que el Día del Tequila representa a la bebida más emblemática de México en el mundo; y aunque con la pandemia la industria de bebidas alcohólicas pasó por decrecimiento, ahora comienza incluso a verse el crecimiento con el tequila.

El productor detalló que la cadena agroindustrial que inicia en el campo con el nacimiento y permanencia del agave por seis a siete años, conlleva el esfuerzo de muchas manos y familias “para llevar un pedacito de México al mundo”.

Reconoció que la exportación se va recuperando y esperan alcanzar los niveles de 2023 cuando la exportación alcanzó los 215 millones de litros.

Señaló que en comparación con el vino de mesa y el ron, el tequila sigue creciendo a pesar de que las nuevas generaciones han moderado su consumo y busca experiencias distintas.

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Crece el turismo del agave y el tequila: “cada persona que se va contenta de una experiencia tequilera es un embajador nuevo del tequila en el mundo", afirma el productor Bruno Barba. / Thomas Barwick Ampliar

Afortunadamente, el turismo del agave dijo, también ha crecido, “con gran impulso de los turistas que buscan conocer la mística alrededor del agave que no existe en otras partes del mundo, ya que “cada persona que se va contenta de una experiencia tequilera es un embajador nuevo del tequila en el mundo, porque a llegar a su país o en el caso del turista nacional al regresar a su ciudad va a platicar del tequila”.

Sobre los productos adulterados, afirmó que desde la Cámara Tequilera se busca hacer conciencia al consumidor ante un problema que no solo afecta al tequila, sino que afecta a toda la producción de bebidas alcohólicas, incluso dijo “en 2024 el 43% del alcohol que se consumió en México se estima que fue adulterado”.

Por ello llamó al consumidor a no comprar productos que tengan “superdescuento en precio o distribuido por canales no oficiales, o en redes sociales; si es demasiado bueno para ser cierto, seguramente no va a ser un producto de calidad”.

Recomendó que en el caso de tequila se revise la botella y si es 100% agave, blanco, reposado o añejo y que en venta nacional deben tener su marbete con código QR coincidiendo con los datos del productor.

Es decir, “etiquetado correcto y un producto comprado en canales oficiales y de ser compra en línea, que sea en la página oficial”.

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