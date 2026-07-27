Vivienda conjunta CDMX: ¿Cómo funciona y quiénes pueden acceder a departamentos de 1 millón de pesos?

Conseguir un departamento en la CDMX puede ser algo complicado por cuestiones económicas y es que los costos de la vivienda en México son bastante altos. Por lo que el Gobierno de la capital ha impulsado un esquema conocido como vivienda conjunta o coproducción de vivienda con el que se busca ofrecer departamentos a precios más accesibles para familias que desean permanecer en la ciudad. Pero, ¿cómo funciona este modelo y quiénes pueden ser beneficiarios?

Te dejamos toda la información y requisitos por si quieres entrarle a este proyecto que puede mejorar el derecho a la vivienda.

¿Qué es la vivienda conjunta o coproducción de vivienda?

Es un modelos en el que el Gobierno de la ciudad de México, trabaja de manera coordinada con organizaciones sociales para desarrollar proyectos habitacionales. De acuerdo con la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, menciona que este esquema busca que ambas partes participen en la construcción de la vivienda, es decir:

Por un lado, el gobierno aporta recursos, suelo, financiamiento y acompañamiento institucional

Por otro, las organizaciones sociales participan en la gestión, organización de los beneficiarios y seguimiento de los proyectos

El objetivo como tal es reducir el costo final de los departamentos para que más personas puedan acceder a una vivienda propia sin recurrir a créditos con altas tasas de interés.

¿Quiénes pueden acceder a este esquema?

Este modelo está dirigido principalmente a personas que buscan una vivienda digna dentro de la CDMX y que cumplen con los requisitos de los programas de vivienda del Gobierno capitalino. Por ende, quienes pueden acceder a este beneficio son:

Habitantes de la CDMX que necesitan una solución de vivienda

Familias de bajos y medianos ingresos

Personas que forman parte de organizaciones sociales y cooperativas de vivienda que trabajan en conjunto con el INVI

Solicitantes que cumplen con los requisitos establecidos por el INVI

Personas interesadas en permanecer viviendo en la capital

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¿Cómo funcionan los pagos de estos departamentos?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención para quienes quieran acceder a este tipo de viviendas son los costos. Y es que los departamentos construidos bajo el esquema de producción tienen un valor aproximado de entre 700 mil y 900 mil pesos, con la posibilidad de pagarlos mediante mensualidades accesibles y sin intereses.

Esto representa una alternativa frente al mercado inmobiliario tradicional. Por lo que la administración capitalina ha señalado que este modelo busca fortalecer el acceso a una vivienda digna y evitar que las familias tengan que abandonar la ciudad debido al encarecimiento del suelo y los inmuebles.