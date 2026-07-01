Zlatan Ibrahimovic se rinde ante Gilberto Mora: “Tiene algo diferente”; el mundo voltea a ver a la joya mexicana

El reconocimiento que cruzó fronteras

La exhibición de Gilberto Mora ante Ecuador no solo provocó la ovación de la afición mexicana. También despertó la admiración de una de las voces más respetadas del futbol mundial: Zlatan Ibrahimovic.

Durante el análisis posterior al encuentro del Mundial de 2026, el histórico exfutbolista sueco destacó el desempeño del mediocampista mexicano y aseguró que posee una cualidad difícil de encontrar en jugadores de su edad. Ibrahimovic afirmó que Mora “tiene algo diferente”, una frase que rápidamente se volvió tendencia entre aficionados y medios deportivos.

Las declaraciones del exdelantero representan un respaldo importante para el futbolista de apenas 17 años, quien se ha convertido en una de las revelaciones de la Copa del Mundo gracias a su madurez, visión de juego y capacidad para marcar diferencia en momentos clave.

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Una actuación que convenció a las leyendas

Frente a Ecuador, Mora fue uno de los jugadores más destacados de la Selección Mexicana. Su inteligencia para distribuir el balón, su personalidad para asumir responsabilidades y la tranquilidad con la que enfrentó un partido de alta presión llamaron la atención de especialistas de todo el mundo.

Ibrahimovic señaló que el joven mexicano juega con una naturalidad poco común y resaltó que, pese a su corta edad, parece desenvolverse como un futbolista mucho más experimentado. A esos elogios también se sumó el francés Thierry Henry, quien destacó la serenidad con la que Mora tomó decisiones durante el encuentro, comparando su comportamiento con el de un jugador de alrededor de 30 años.

Las palabras de dos figuras de talla internacional incrementan aún más las expectativas alrededor del mediocampista surgido de Xolos de Tijuana, quien ya ha despertado el interés de clubes europeos por su rendimiento tanto en la Liga MX como en el Mundial.

Gilberto Mora. (Photo by MB Media/Getty Images) / MB Media Ampliar

Gilberto Mora ilusiona al futbol mexicano

La irrupción del joven futbolista ha sido uno de los temas más comentados del torneo. Su crecimiento ha coincidido con el buen momento de la Selección Mexicana, que logró avanzar a la siguiente ronda del Mundial mostrando una versión sólida y competitiva.

Cada actuación de Mora parece confirmar que el futbol mexicano cuenta con una nueva generación capaz de competir al máximo nivel. Su personalidad dentro del terreno de juego, sumada a su calidad técnica, lo han convertido en uno de los nombres propios de la justa mundialista.

El reconocimiento de Ibrahimovic tiene un peso especial porque proviene de un futbolista acostumbrado a competir en la élite y poco dado a repartir elogios. Por ello, sus declaraciones fueron interpretadas como una señal de que el talento del mexicano ya comienza a ser reconocido fuera del país.

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¿Quién es Zlatan Ibrahimovic?

Zlatan Ibrahimovic es considerado uno de los delanteros más importantes de las últimas décadas. Nacido en Malmö, Suecia, desarrolló una exitosa carrera profesional defendiendo los colores de clubes como Ajax, Juventus, Inter de Milán, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United y LA Galaxy.

A lo largo de su trayectoria conquistó más de 30 títulos oficiales, superó los 500 goles como profesional y se distinguió por su personalidad, liderazgo y capacidad goleadora. También fue durante muchos años el máximo referente de la selección sueca y es considerado uno de los mejores futbolistas en la historia de su país. Tras anunciar su retiro en 2023, comenzó una nueva etapa como analista deportivo, desde donde sigue siendo una de las voces más influyentes del futbol internacional.

Gilberto Mora. (Photo by Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images Ampliar

Un elogio que puede marcar un antes y un después

Para un futbolista de apenas 17 años, recibir el reconocimiento de una figura como Zlatan Ibrahimovic representa mucho más que un cumplido. Es la confirmación de que sus actuaciones ya son observadas por referentes del futbol mundial y una señal de que su nombre comienza a instalarse entre las grandes promesas internacionales.

Mientras México continúa su camino en la Copa del Mundo, Gilberto Mora sigue acumulando reflectores. Si mantiene el nivel mostrado frente a Ecuador, el torneo podría convertirse en el escenario definitivo para impulsar una carrera que apenas comienza, pero que ya cuenta con el respaldo de una de las leyendas más grandes del futbol moderno.

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