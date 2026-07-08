Inglaterra pide a FIFA quitar tarjeta roja a jugador Jarell Quansah, tal como lo hicieron con Estados Unidos

En una era donde todo es posible, llega un caso más que comienza a ser de bastante peso para la FIFA. Desde que se le concedió quitar la tarjeta a un jugador de Estados Unidos por mandato de Donald Trump, ahora Inglaterra pide lo mismo para su jugador quien obtuvo una tarjeta roja al pegarle a Jesús Gallardo en el enfrentamiento entre México e Inglaterra en los 8vos de final del Mundial 2026. Te contamos lo que se sabe hasta el momento.

Otro escándalo en la FIFA, ahora piden quitarle tarjeta roja a jugador de Inglaterra

El pasado 5 de julio de 2026, se disputaron los 8vos de final en el Estadio Ciudad de México. Un partido que fue decisivo e incluso, el más visto del siglo XXI hasta el momento, pues México se enfrentaba a Inglaterra para poder pasar a la siguiente fase el Mundial 2026.

Ante ello, miles de personas se dieron cita en el último partido en México para seguir la cobertura del partido en cuestión, sin embargo, durante el match, hubo una falta cometida hacia Jesús Gallardo (jugador de la Selección Mexicana) por parte de Jarrell Quansah (jugador de Inglaterra). Sanción que llevó a tener una tarjeta roja al inglés, es decir, la tarjeta roja además de expulsarlo del partido, tiene un partido de suspensión.

Esto mismo ocurrió en el partido de Estados Unidos, cuando Folarin Balogun fue sentenciado con una tarjeta roja, pero Donald Trump mencionó abiertamente que llamó a Gianni Infantino y éste accedió a quitarle esa amonestación al jugador gringo. Ante esto, el diputado Noah Las, miembro del Partido Laborista ha pedido lo mismo al presidente de la FIFA.

¿La FIFA ya respondió la petición?

Hasta el momento la FIFA no ha respondido ante tal petición, ni ha anunciado algún cambio en la sanción de Jarell Quansah. Asimismo, tampoco ha confirmado que revisará nuevamente el caso.

El organismo ha reiterado que sus comités disciplinarios actúan de forma independiente y que cada expediente se analiza de acuerdo con sus circunstancias particulares. Mientras tanto, el debate continúa creciendo, pues varios sectores consideran que la decisión que se tome en Quansah podría marcar un precedente para futuro torneos internacionales.