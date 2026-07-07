SEP anuncia nuevo programa para ayudar a la Salud Mental de sus estudiantes a partir de este grado

Mx - SEP presenta el programa para la Salud Mental de sus estudiantes

La SEP pondrá en marcha una nueva estrategia nacional para fortalecer la salud mental de estudiantes de secundaria y bachillerato en México. El programa busca que las escuelas no solo sean espacios de aprendizaje académico, sino también lugares donde las y los adolescentes puedan reconocer, expresar y manejar sus emociones con apoyo de docentes, familias y especialistas.

¿En qué consiste la nueva estrategia de la SEP?

La SEP informó que la estrategia llegará a planteles de secundaria y bachillerato de todo el país mediante diversas acciones enfocadas en el bienestar emocional de las y los estudiantes.

Entre las principales medidas destacan:

Una campaña nacional de sensibilización sobre salud mental.

La entrega de 18 millones de guías, tanto impresas como digitales, dirigidas a estudiantes, madres, padres, personas cuidadoras y docentes.

Actividades dentro de las escuelas para promover el reconocimiento y manejo de las emociones.

Asambleas informativas y pláticas interactivas con la comunidad escolar.

El fortalecimiento de la Línea de la Vida, servicio de atención y orientación para quienes necesiten apoyo emocional.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo es que el cuidado de la salud mental sea una responsabilidad compartida entre las escuelas, las familias y la sociedad.

¿Qué harán los estudiantes en las escuelas?

Como parte del programa, las y los alumnos de tercero de secundaria y bachillerato participarán en una hora semanal de actividades enfocadas en el desarrollo socioemocional. Durante estas sesiones se trabajarán temas como el reconocimiento de emociones, el manejo del estrés, la resolución pacífica de conflictos, la empatía y el fortalecimiento de relaciones saludables.

Además, docentes, madres, padres y personas cuidadoras recibirán materiales y orientación para identificar señales de alerta y brindar acompañamiento a los adolescentes cuando sea necesario.

¿Cuál es el objetivo de esta estrategia de la SEP?

La nueva estrategia busca prevenir factores de riesgo que afectan a las y los jóvenes antes de que se conviertan en problemas más graves.

Según explicó el Gobierno federal, el enfoque principal será promover el bienestar emocional desde las escuelas, fortalecer la comunicación entre estudiantes y sus familias, así como facilitar la detección temprana de situaciones relacionadas con ansiedad, depresión, violencia o consumo de sustancias.

Las autoridades señalaron que la adolescencia es una etapa clave para desarrollar herramientas emocionales que ayuden a enfrentar los retos de la vida cotidiana. Por ello, la SEP considera que trabajar estos temas dentro de los planteles educativos permitirá construir entornos escolares más seguros, incluyentes y saludables para millones de estudiantes en todo el país.