Reclutamiento infantil: propone diputado reforzar acciones para prevenir captación de menores por el crimen organizado

Instituciones deben dirigir fortalezas y acciones para prevenir el uso de menores por grupos criminales.

El reclutamiento infantil por parte de organizaciones criminales motivó una propuesta del diputado federal del PRI, Rubén Moreira para que diversas instituciones del Gobierno de la República fortalezcan las acciones dirigidas a prevenir la utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos.

El legislador priista señaló que miles de menores de edad enfrentan condiciones de pobreza, desigualdad, violencia familiar, deserción escolar y falta de oportunidades educativas y laborales, factores que los hacen vulnerables ante los grupos criminales en sus comunidades.

El coordinador parlamentario del tricolor en San Lázaro explicó que organismos internacionales señalan que los menores involucrados en actividades criminales deben ser considerados como víctimas de contextos de violencia, exclusión y vulnerabilidad, y no únicamente personas vinculadas a conductas ilícitas.

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Estudio estima que hasta 250 mil menores están en riesgo

De acuerdo con un estudio de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), se estima que entre 145 mil y 250 mil infantes en el país se encuentran en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos.

Rubén Moreira detalló que dicha investigación identificó que más de la mitad de esta población en riesgo se concentra en un grupo reducido de entidades federativas caracterizadas por altos niveles de violencia y vulnerabilidad social.

Alertó que esta problemática ha evolucionado con el uso de nuevas tecnologías y redes sociales, plataformas que son aprovechadas por organizaciones criminales para contactar, enganchar y reclutar a adolescentes mediante falsas ofertas de empleo, promesas de ingresos rápidos o mecanismos de manipulación psicológica.

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Exhortan a fortalecer acciones de prevención

El diputado federal del PRI, Rubén Moreira instó a las autoridades a coordinar esfuerzos en favor de las infancias y evitar el reclutamiento por parte de grupos criminales. Ampliar

Por ello, el legislador exhortó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en coordinación con las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, fortalezca las acciones de prevención social de las violencias y del delito dirigidas a niñas, niños y adolescentes que habitan en zonas con altos niveles de vulnerabilidad social y presencia de grupos delictivos.

También pidió a la Secretaría de Educación Pública reforzar las estrategias orientadas a la permanencia escolar, la prevención del abandono educativo y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, particularmente en comunidades con factores de riesgo asociados al reclutamiento infantil.

Asimismo, convocó al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a impulsar acciones de protección, acompañamiento y atención integral para menores que se encuentren en contextos de riesgo relacionados con la violencia, la exclusión social o la posible captación por grupos delictivos.

Finalmente, el diputado priista demandó al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) prevenir el reclutamiento y utilización de personas menores de edad por grupos delictivos, bajo una perspectiva de derechos humanos, el interés superior de la niñez y cultura de paz.

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ahz.