¿Cómo descargar las calificaciones SEP 2026? La guía definitiva para consultarla

Las calificaciones SEP 2026 llegan para el cierre del ciclo escolar 2025-2026. Con ello, miles de estudiantes y tutores podrán conocer el desempeño académico real que tuvieron durante el año. Así que si quieres revisar la boleta de los y las menores, te dejamos una guía definitiva de cómo revisar y descargar las calificaciones SEP 2026.

¿Cómo revisar las calificaciones de la SEP 2026?

De acuerdo con la SEP, las boletas digitales tienen validez oficial cuando se obtienen a través de los portales autorizados. Por lo que para consultar las calificaciones SEP 2026, la opción más sencilla es ingresar al Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) , la plataforma oficial donde se concentra la información escolar de estudiantes de educación básica.

Los pasos para ingresar a la plataforma son:

Ingresa al portal oficial del SIGED

Ten a la mano la CURP del estudiante

Escribe la CURP en el buscador

Da clic en “Buscar”

Selecciona el ciclo escolar 2025-2026

Consulta la información académica disponible

La CURP es el dato indispensable para acceder al sistema, por lo que se recomienda verificarla antes de iniciar el proceso.

¿Cómo descargar las calificaciones SEP 2026?

Una vez que hayas ingresado al sistema y visualizado la boleta, también es posible descargar el documento en formato PDF, por lo que para hacerlo:

Ingresa al portal oficial

Captura la CURP del alumno

Selecciona el ciclo escolar 2025-2026

Ubica la opción “Descargar calificaciones”

Guarda el archivo PDF en tu computadora o celular

Recuerda que realizar esta acción es gratuita y puede realizarse desde computadoras, tabletas o teléfonos celulares con acceso a internet. Además, contar con el documento digital puede ser útil para trámites escolares, cambios de escuela o simplemente para conservar un respalfo de la información académica del estudiante.

¿Hasta cuándo se pueden revisar o descargar las boletas de calificaciones?

Según la información difundida por la SEP, el periodo habilitado para consultar y descargar las calificaciones SEP 2026 y las boletas correspondientes al ciclo escolar 2025-2026 estará disponible del 30 de junio al 3 de julio 2026, a través de las plataformas digitales oficiales.

Posteriormente, la entrega tradicional de boletas a madres, padres o tutores se realizará el 14 de julio, mientras que el ciclo escolar concluirá oficialmente el 15 d julio de 2026.