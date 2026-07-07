CFE 2026: ¿Sigue vigente el programa para cambiar refrigeradores y lavadoras?

Si estás buscando cambiar tu refrigerador o lavadora por un equipo más eficiente, hay buenas noticias. Durante 2026 continúa vigente el Programa ASI (Ahorro Sistemático Integral), un esquema impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) que permite a los usuarios adquirir electrodomésticos de alta eficiencia mediante un financiamiento que se paga a través del recibo de luz.

Te puede interesar: CFE confirma que subirá el recibo de luz: a quién le llegará más caro y cómo saberlo

Es importante aclarar que este programa no entrega electrodomésticos gratis, sino que ofrece facilidades de pago para sustituir equipos antiguos que consumen más electricidad por modelos con mejor eficiencia energética, lo que puede traducirse en un ahorro en el consumo eléctrico.

¿Sigue vigente el programa de la CFE para cambiar refrigeradores y lavadoras en 2026?

Sí. El Programa ASI continúa disponible en 2026 para usuarios que cumplan con los requisitos establecidos por la CFE y el FIDE.

Su objetivo es fomentar el ahorro de energía en los hogares mexicanos mediante la renovación de electrodomésticos de uso cotidiano por equipos certificados con tecnologías de mayor eficiencia.

Te puede interesar: CFE dará techos solares nuevos para ahorrar luz: confirman en qué estados sigue abierto el registro en 2026

Dependiendo de la disponibilidad y de la región donde viva el solicitante, el programa permite financiar equipos como:

Refrigeradores.

Lavadoras.

Aires acondicionados tipo minisplit.

Ventiladores de techo.

Calentadores solares de agua.

Lámparas LED.

En algunos casos, sistemas fotovoltaicos para viviendas.

El financiamiento puede liquidarse en pagos mensuales que se integran al recibo de electricidad, evitando realizar un desembolso total al momento de la compra.

Requisitos para solicitar el programa de electrodomésticos de la CFE

Para acceder al Programa ASI durante 2026 es necesario cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:

Ser titular del contrato del servicio de energía eléctrica de la CFE.

Contar con tarifa doméstica.

Tener al menos tres años de servicio continuo.

Estar al corriente en los pagos del recibo de luz.

Presentar una identificación oficial vigente.

Entregar comprobante de domicilio cuando sea requerido.

En algunos casos, presentar un aval solidario.

Entregar el electrodoméstico antiguo para su correcta disposición y reciclaje.

La aprobación del financiamiento dependerá de la validación de los datos del solicitante y de las condiciones del programa.

REQUISITOS: ¿Cómo solicitar el Programa ASI de la CFE en 2026?

Los interesados pueden iniciar el trámite a través del Programa ASI, administrado por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), o acudir a los módulos autorizados donde se brinda información sobre los equipos disponibles y las condiciones de financiamiento.

Durante el proceso se revisará que el usuario cumpla con los requisitos y se calculará la capacidad de pago antes de autorizar el crédito.

Las autoridades recomiendan consultar únicamente los canales oficiales para conocer la disponibilidad de equipos, promociones y cobertura, ya que las condiciones pueden variar según la entidad federativa.

Si deseas cambiar un refrigerador o una lavadora por un modelo que consuma menos electricidad, el Programa ASI de la CFE y el FIDE sigue siendo una de las principales opciones disponibles en México durante 2026. Además de facilitar el financiamiento, busca impulsar el ahorro de energía en los hogares y la sustitución responsable de electrodomésticos con mayor consumo eléctrico.